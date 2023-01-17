Citroen eC3 – небольшой электрокроссовер длиной чуть менее 4 метров. Он оборудован 57-сильным двигателем и может проехать 315 км без подзарядки.

В Индии представили новый Citroen eC3. Бюджетный электрокроссовер поступит в продажу с февраля и обойдется в эквиваленте 11 000 долларов, а позже появится и в других странах. Об этом сообщает сайт Autocar.

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Citroen eC3 – электрическая версия кроссовера C3 (не путать с одноименным компактным хэтчбеком). Зрительно электрокар ничем не отличается от бензинового аналога — у него расширенные крылья, высокий капот и двухэтажные стреловидные фары.

Размеры Citroen eC3 2023:

Длина – 3981 мм.

Ширина - 1733 мм.

Высота - 1586 мм

Колесная база - 2540 мм

Салон Citroen C3 остался практически без изменений – сохранена виртуальная приборная панель, 10,2-дюймовый тачскрин и двухцветная окраска. Единственное отличие – миниатюрный джойстик на месте рычага КПП. Объем багажника составляет 315 л.

Электромобиль Citroen eC3 оснащен двигателем, развивающим 57 л. и 143 Н∙м. Он разгоняется до 60 км/ч за 6,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 107 км/ч. Под днищем установлена аккумуляторная батарея емкостью 29,2 кВт∙ч, обеспечивающая запас хода 315 км. Заряжание электрокара в быстром режиме на 80% занимает час.