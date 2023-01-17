Citroen eC3 — невеликий електрокросовер завдовжки трохи менше 4 метрів. Він оснащений 57-сильним двигуном і може проїхати 315 км без підзарядки.

В Індії презентували новий Citroen eC3. Бюджетний електрокросовер надійде у продаж із лютого і коштуватиме в еквіваленті 11 000 доларів, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Autocar.

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Citroen eC3 — електрична версія кросовера C3 (не плутати з однойменним компактним хетчбеком). Візуально електрокар нічим не відрізняється від бензинового аналога — у нього розширені крила, високий капот і двоповерхові стрілоподібні фари.

Розміри Citroen eC3 2023:

Довжина — 3981 мм.

Ширина — 1733 мм

Висота — 1586 мм

Колісна база — 2540 мм

Салон Citroen C3 залишився практично без змін – збережено віртуальну панель приладів, 10,2-дюймовий тачскрін та двокольорове забарвлення. Єдина відмінність – мініатюрний джойстик на місці важеля КПП. Об'єм багажника становить 315 л.

Електромобіль Citroen eC3 оснащений двигуном, що розвиває 57 к. с. та 143 Нм. Він розганяється до 60 км/год за 6,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 107 км/год. Під дном встановлена акумуляторна батарея ємністю 29,2 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 315 км. Заряджання електрокара у швидкому режимі на 80% займає годину.