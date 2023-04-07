Ескіз підготували до виставки автомобілів із фільмів Луї де Фюнеса

Марка DS показала сучасну версію літаючої машини Фантомаса. На жаль, вона існує лише у вигляді ескізу, створеного паризькою студією DS Design і присвяченого відкриттю виставки автомобілів з фільмів Луї де Фюнеса в музеї Le Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf. Так як ніяких подробиць немає, можна припустити, що проект умоглядний і навряд чи буде втілений у металі.

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5 квітня у французькому музеї Le Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf відкрилася виставка автомобілів із фільмів Луї де Фюнеса. Почесне місце в ній зайняв літаючий Citroen DS, який можна було побачити у картині "Фантомас розбушувався" 1965 року. Відзначити таку важливу подію зголосилася і сама марка DS, причому незвичайним способом.

Співробітники паризької студії DS Design намалювали ескіз сучасної версії тієї самої кіношної машини. Їй «приробили» крила та стабілізатори, як у оригіналу, але куди цікавіша зовнішність, за якою проглядається спроба переосмислити стилістику культової моделі. І хоча зображення ні до чого не зобов’язує, не виключено, що саме так виглядатимуть майбутні ді-еси.

Оригінальний Citroen DS випускався 20 років, з 1955 до 1975 року. Загальний тираж становив майже півтора мільйони екземплярів. На момент виходу це був одні з найтехнологічніших автомобілів - чого тільки коштувала гідропневматична підвіска з регулюванням кліренсу та автоматичним вирівнюванням. За своє життя DS пережив кілька оновлень і обзавівся версіями у кузові універсал та кабріолет.