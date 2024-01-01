Автомобілі стають важчими: що показало дослідження

Машини, як і люди, у вазі прибавляють

За свідченням експертів Autocar, збільшення ваги частково пояснюється зростанням популярності позашляховиків. З усіх протестованих ними у 2016 році автомобілів 16 були позашляховиками або кросоверами. Вони мали середню вагу 1722 кг, що на 169 кг більше, ніж всіх інші протестовані тоді моделі.

У 2023 році протестовано 24 позашляховики, кросовери та пікапи, середня вага яких склала 1985 кг. Це розрив у 38 кг порівняно із загальним середнім показником – значно менше, ніж різниця у 169 кг у 2016 році.

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Середня вага позашляховиків і кросоверів становила 1906 кг, що було нижче середнього показника для всіх моделей, протестованих у 2023 році. Це свідчить про те, що, хоча збільшення частки позашляховиків на ринку частково відповідає за загальне збільшення ваги, це не єдина причина.

Це припущення підтверджується тим фактом, що середній позашляховик, протестований у 2023 році, був на 183 кг важчий, ніж у 2016 році.

Електрифікація також додала

Звісно, електрифікація також зіграла свою роль. Електричні моделі з акумулятором, протестовані торік, мали середню вагу 1991 кг. Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння були майже на 100 кг легшими – 1897 кг.

Без урахування гібридів, які несуть тягар електродвигунів і значних акумуляторів, ця цифра падає до 1841 кг, або на 150 кг менше, ніж середній EV.

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Ця різниця відображена в ширшій тенденції для автомобілів, протестованих з 2000 року. Середнє річне значення коливалося між 1500 кг і 1650 кг до 2018 року, коли воно вперше досягло позначки в 1700 кг. У 2019 році він знову впав до 1675 кг, але з тих пір лише збільшився, досягнувши 1879 кг у 2022 році, а потім 1947 кг через рік.

Тенденція також не має ознак зміни: середня вага автомобілів, протестованих протягом першого кварталу 2024 року, більшість з яких були електричними, позашляховиками або обома, становила 2087 кг.

Найважчим із них був електричний позашляховик Mercedes-Benz EQS , який важив колись неймовірні 2899 кг.

А малолітражок меншає

Звичайно, електрифікація та популярність позашляховиків не лише винні в постійному зростанні ваги. Зменшення класів міських автомобілів і суперміні також відіграє важливу роль у збільшенні середньої ваги, оскільки щороку з’являється менше моделей вагою до 1000 кг, щоб компенсувати найважчі автомобілі на ринку.

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У 2003 році експерти Autocar Road випробували шість автомобілів, які важили менше 1000 кг, і ще шість вагою від 1000 кг до 1100 кг. У 2023 році був протестований лише один «автомобіль» вагою до 1000 кг – Citroën Ami , який технічно не є автомобілем, а квадроциклом.

Найлегшим справжнім автомобілем, протестованим минулого року, було спортивне купе Alpine A110 R з вагою 1065 кг, за яким ішов бензиновий кросовер Hyundai Kona з вагою 1352 кг.