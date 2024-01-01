Какой автомобиль признан самым безопасным для детей

Polestar 3 – это среднеразмерный электрокроссовер, конкурирующий с Tesla Model 3. Он является самой большой и одной из самых популярных моделей бренда. Специалисты Euro NCAP высоко оценили его безопасность, в частности, автомобиль получил 93% баллов за защиту детей, что является самым высоким баллом среди всех протестированных легковых автомобилей.

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Polestar 3 тестировали вместе с пятью другими новыми внедорожниками, а именно – BYD Sealion 7, Cupra Terramar, Geely EX, Hongqi E-HS9 и Jaecoo 7 PHEV. Кроме того, испытания прошел также новый Audi A6. Все эти автомобили продемонстрировали превосходный уровень защиты и получили 5 звезд.

Как и другие авто, Polestar 3 испытывали в четырех категориях: безопасность взрослых пассажиров, детей, уязвимых участников движения (пешеходов и велосипедистов) и эффективность систем безопасности.

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Во всех испытаниях Polestar 3 проявил себя отлично, а особенно поразили показатели автомобиля в тесте на безопасность детей. Кроссовер предоставляет превосходную защиту, как в тесте с частичным передним перекрытием, так и при ударе с боковым барьером.