Яке авто визнано найбезпечнішим для дітей

Polestar 3 – це середньорозмірний електрокросовер, що конкурує з Tesla Model 3. Він є найбільшою та однією з найпопулярніших моделей бренду. Фахівці Euro NCAP високо оцінили його безпеку, зокрема, автомобіль отримав 93% балів за захист дітей, що є найвищим балом серед усіх протестованих легкових автомобілів.

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Polestar 3 тестували разом із п’ятьма іншими новими позашляховиками, а саме BYD Sealion 7, Cupra Terramar, Geely EX, Hongqi E-HS9 та Jaecoo 7 PHEV. Крім того, випробування пройшов також новий Audi A6. Усі ці автомобілі продемонстрували чудовий рівень захисту й отримали 5 зірок.

Як і інші авто, Polestar 3 випробовували у чотирьох категоріях: безпека дорослих пасажирів, дітей, вразливих учасників руху (пішоходів та велосипедистів) та ефективність систем безпеки.

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У всіх випробуваннях Polestar 3 проявив себе відмінно, а особливо вразили показники автомобіля в тесті на безпеку дітей. Кросовер надає чудовий захист, як в тесті з частковим переднім перекриттям, так і під час удару з бічним бар’єром.