Новый Zeekr 9X получил аудиосистему, которая ранее была эксклюзивной для Bentley

Как пишет CarNewsChina, Naim поставляла аудиосистемы на заказ для самых известных моделей Bentley, включая Flying Spur, Continental GT и Bentayga. Для этих автомобилей Bentley выбор аудиосистемы Naim в топовых конфигурациях может увеличить стоимость более чем на 19 000 долларов.

Аудиосистема Naim, интегрирована в Zeekr 9X, может похвастаться конфигурацией из 32 динамиков, размещенных по всему салону, и восьми специальных шейкеров в сиденьях. Система имеет 40 независимых каналов. По данным Zeekr, с пиковой выходной мощностью 3868 Вт она устанавливает новый мировой рекорд мощности автомобильной аудиосистемы.

Аудиосистема использует схему, которая включает девять динамиков объемного звучания, два сабвуфера, четыре верхних канала и восемь аудиоканалов для подголовников. Система Naim разработана для обеспечения широкого спектра звука от 20 Гц до 40 кГц.

Zeekr 9X - это полноразмерный внедорожник, длина которого составляет 5239 мм, ширина - 2019 мм или 2029 мм, а высота - 1819 мм, с колесной базой 3169 мм. Плагин-гибрид имеет рекордную емкость батареи в 70 кВт-ч, а его снаряженная масса превышает 3 тонны. В Китае флагманская модель поступит в продажу позже в этом месяце. CarNewsChina оценивает, что цена будет начинаться примерно от 600 000 юаней (84 000 долларов).