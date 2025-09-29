Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Ця детальна інфографіка, складена галузевим аналітиком Феліпе Муньосом, робить складний китайський автомобільний ринок набагато простішим для розуміння. Вона відображає всі автомобільні бренди, які наразі повністю або частково належать китайським фірмам. Легко помітити, що найбільшу частку займають чотири групи – це Geely, BYD, Chery та Changan. До слова, дві останні перебувають у державній власності.

В групу Chery входять такі бренди, як Fulwin, Omoda, Jetour, Exeed, iCar, Luxeed, Jaecoo, Rely та окремий бренд Chery. Серед брендів, якими володіє Changan, є Avatr, Deepal, Nevo, Volga (для ринку РФ) та Kaicheng. Цікаво, що в BYD набагато простіше портфоліо, що складається з однойменного бренду, а також Denza, YangWang та Fan Cheng Bao. Водночас до групи Geely входять Zeekr, Proton, Farizon, LEVC, Galaxy, Volvo, Lotus, Lynk & Co, Polestar, Smart, Geome та Belgee (білорусько-китайське спільне підприємство).

Загалом, на ці чотири групи припадає 56% від усіх продажів автомобілів в Китаї. Усі вони отримують субсидії від місцевої влади, і на цій діаграмі компанії, розташовані найближче до сонця, є тими, в яких держава найбільше залучена. Окрім них, важливими гравцями також є SAIC, JAC та BAIC. До першої групи входять такі бренди, як MG, LDV, Maxus, IM та Roewe.

До групи JAC входять Maextro, JAC, Evo та Nord, а до BAIC – Arcfox, Foton, Tiger та Stelato. Не слід також забувати за Dongfeng, якій належать бренди MHero, Voyah, Lingxi, Nammi та Venucia. Крім того, китайська автомобільна промисловість має кілька помітних стартапів, яким досі вдалося уникнути поглинання однією з великих груп. Серед них Nio, яка згодом запустила бренди Onvo та Firefly, Leapmotor, Xpeng, Aiways, Neta, Xiaomi, Li Auto та Rox.

Окремо Муньос також додав іншу діаграму з пірамідою брендів за їх ринковим позиціонуванням. На піку знаходяться ультрапреміальні імена, такі як Hongqi, YangWang та Maextro. Рівнем нижче знаходяться високотехнологічні претенденти, такі як Xiaomi, Avatr, Nio та Li Auto. Далі знаходяться преміальні та напівпреміальні класи, переповнені такими назвами, як Stelato, Denza, Zeekr та Xpeng.

Водночас базовий рівень складається зі старіших бюджетних марок, що залишаються маловідомими за межами Китаю. Це зокрема Sinogold, Hima, BAW та інші. Ці бренди ризикують зникнути в забуті, оскільки покупці все частіше звертаються до більш просунутих компаній. Малоймовірно, що вони існуватимуть ще 10 років, хоча, також цілком можливо, що їх поглинуть великі групи. Очевидно, що провідні китайські виробники автомобілів відіграватимуть важливу роль у світовій промисловості ще багато років.