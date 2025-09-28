Дорожній знак, схожий на "кінець всіх обмежень", насправді означає дещо інше

Білий круглий знак з однією чорною діагональною смугою під кутом 45 градусів вказує на те, що тут розпочинається "дія обмеження швидкості за національним законодавством". Його зміст та повноваження настільки широкі, що навіть не всі британські водії знають, з якою швидкістю далі їхати. Що вже говорити про водіїв з інших країн...

Як пише Rated Driving, дорожній знак "Національне обмеження швидкості" у Великій Британії скасовує усі попередні будь-які обмеження швидкості, які діяли до зони його встановлення. Тобто діє приблизно так само, як і знак "Кінець всіх обмежень". Але є нюанси.

Читайте також Новий зелений знак обмеження швидкості: чи можна його ігнорувати

В зоні дії такого знака на наступній ділянці дороги застосовуються національні обмеження швидкості за замовчуванням.

Обмеження швидкості існує, але на них знак не вказує, бо жодна цифра на ньому не нанесена. Конкретні швидкості залежать від типу дороги (наприклад, автомагістраль, одностороння дорога) та транспортного засобу, яким керує водій (легковик, мотоцикл, фургон і т.д.).

Обидва знаки вказують на обмеження швидкості, але чорно-білий може скасовувати дію класичного знака з цифрами та встановити свої обмеження. Колаж: Авто24

До уваги береться багато інших факторів, як от кількість смуг, освітлення ліхтарями, проїзд через тимчасові дорожні роботи тощо. І тут британські водії пасують, не кажучи вже про іноземців, оскільки подібного в європейських правила не знайти.

Як це працює насправді

Національне обмеження швидкості у Великій Британії стосується максимальної швидкості, з якою різні типи транспортних засобів можуть законно рухатися різними типами доріг.

Читайте також Німецькі автобани отримали знак, схожий на радіаційну небезпеку

Для автомобілів та мотоциклів національне обмеження швидкості становить:

70 миль/год (112,6 км/год) на автомагістралях та дорогах з двостороннім рухом.

60 миль/год (96,5 км/год) на дорогах з однією проїжджою частиною.

Для транспортних засобів, що буксирують причепи або каравани, обмеження нижчі:

60 миль/год (96,5 км/год) на автомагістралях та дорогах з двостороннім рухом.

50 миль/год (80,4 км/год) на дорогах з однією проїжджою частиною.

Вантажівки, автобуси та туристичні автобуси мають свої власні обмеження, які зазвичай нижчі, ніж для автомобілів та мотоциклів.

Як уточнює RAC, провідний постачальник автомобільних послуг у Великій Британії, навіть за умови національного обмеження швидкості їздити з зазначеними швидкостями не завжди безпечно, тому слід керуватися здоровим глуздом.

Зворотний бік віддзеркалює обернений до водія знак, але в меншому розмірі з повтореним написом "Дякуємо за акуратне водіння". Фото: сайт limelightsigns.co.uk

При цьому не варто забувати:

Забудована територія – на дорозі, де вуличні ліхтарі розташовані на відстані не більше 200 ярдів (182,8 м) один від одного, обмеження швидкості для всіх транспортних засобів становить 30 миль/год (48,3 км/год).

– на дорозі, де вуличні ліхтарі розташовані на відстані не більше 200 ярдів (182,8 м) один від одного, обмеження швидкості для всіх транспортних засобів становить 30 миль/год (48,3 км/год). Односторонній рух – для автомобілів обмеження швидкості становить 60 миль/год (96,5 км/год), а для фургонів або якщо буксирується причіп/фургон – 50 миль/год (80,4 км/год).

– для автомобілів обмеження швидкості становить 60 миль/год (96,5 км/год), а для фургонів або якщо буксирується причіп/фургон – 50 миль/год (80,4 км/год). Двостороння дорога та автомагістраль – 70 миль/год (112,6 км/год) для автомобілів та фургонів з максимальною масою до 7,5 тонн, але 60 миль/год (96,5 км/год), якщо буксирується причіп/фургон.

Читайте також "Зелений" дорожній знак обмеження швидкості не прижився в Іспанії

Коли це застосовується

Національне обмеження швидкості діє за відсутності будь-яких інших знаків обмеження швидкості. В зоні знаку національного обмеження швидкості максимально дозволена швидкість є швидкістю за замовчуванням для цього типу дороги, як це показано вище.

Ці обмеження діють цілодобово та не залежать від певних часових обмежень, якщо інше не зазначено додатковими знаками.

Загалом національні обмеження швидкості у Великій Британії для різних доріг мають насичену палітру. В деталях з ними у масштабній таблиці можна ознайомитися за цим посиланням.

Мінімальне покарання за перевищення швидкості буде у розмірі 100 фунтів стерлінгів (5 541 грн) та 3 штрафні бали. Фото: Пол Рідсдейл

Відмінності від класичних місцевих обмежень швидкості

Місцеві обмеження швидкості встановлюються місцевими радами та можуть суттєво відрізнятися від національного обмеження швидкості. Класичні місцеві обмеження зазвичай запроваджуються в районах, де з міркувань безпеки необхідна нижча швидкість, наприклад:

Житлові райони , де обмеження може бути знижено до 20 миль/год (32,1 км/год).

, де обмеження може бути знижено до 20 миль/год (32,1 км/год). Біля шкіл , де під час шкільних годин можуть бути введені тимчасові нижчі обмеження.

, де під час шкільних годин можуть бути введені тимчасові нижчі обмеження. Міські дороги, де обмеження часто встановлюється на рівні 30 миль /год (48,3 км/год).

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає