"Зелений" дорожній знак обмеження швидкості не прижився в Іспанії

Круглий знак з зеленою окантовкою, що рекомендує швидкість на даній ділянці дороги, фактично дублює аналогічний квадратний знак на синьому фону (він є і в українських ПДР). Тому попри появу такого знаку на іспанських та британських дорогах, офіційно він так і не став законним, повідомляє DGT (Генеральний директорат Департаменту транспорту Іспанії), пише motorpasion.com.

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Зелений знак вказує рекомендовану швидкість у районах з великою кількістю пішоходів: наприклад, поблизу шкіл або пішохідних вулиць.

Зліва офіційний знак, що обмежує швидкість, а праворуч – невизнаний новою редакцією ПДР знак рекомендованої швидкості. Колаж: Авто24

Таким чином, "зелений" лише рекомендує швидкість, а її недотримання не тягне за собою штраф.

"Круглий" знак рекомендованої швидкості означа те ж, що й "квадратний". Колаж: Авто24

Однак оновлення в лінійці дорожніх знаків Іспанії все-таки буде. В основному це стосується адаптації вже чинних знаків, особливої новизни вони не несуть. Скажімо, у підготовленому каталозі переосмислено знак P-33 (Небезпека диких тварин).

Там зазнає змін силует. Раніше було зображено оленя, тепер його замінить дикий кабан. Зміна сталася через те, що "80% аварій за участю диких тварин спричинені диким кабаном", – сказав президент Асоціації європейських автомобілістів (AEA) Маріо Арнальдо.

В оновленому іспанському каталозі нових знаків мало, в основному десь силует інший поставили чи додали до вже чинних або шрифт замінили. Колаж: motorpasion.com

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