"Зелений" дорожній знак обмеження швидкості не прижився в Іспанії

ФОТО: Колаж Авто24 |
Круглий "зелений" знак не визнали, замість нього в новий каталог увійшов "синій" квадратний
Круглий знак з зеленою окантовкою, що рекомендує швидкість на даній ділянці дороги, фактично дублює аналогічний квадратний знак на синьому фону (він є і в українських ПДР). Тому попри появу такого знаку на іспанських та британських дорогах, офіційно він так і не став законним, повідомляє DGT (Генеральний директорат Департаменту транспорту Іспанії), пише motorpasion.com.
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Зелений знак вказує рекомендовану швидкість у районах з великою кількістю пішоходів: наприклад, поблизу шкіл або пішохідних вулиць.
Зліва офіційний знак, що обмежує швидкість, а праворуч – невизнаний новою редакцією ПДР знак рекомендованої швидкості. Колаж: Авто24
Таким чином, "зелений" лише рекомендує швидкість, а її недотримання не тягне за собою штраф.
"Круглий" знак рекомендованої швидкості означа те ж, що й "квадратний". Колаж: Авто24
Однак оновлення в лінійці дорожніх знаків Іспанії все-таки буде. В основному це стосується адаптації вже чинних знаків, особливої новизни вони не несуть. Скажімо, у підготовленому каталозі переосмислено знак P-33 (Небезпека диких тварин).
Там зазнає змін силует. Раніше було зображено оленя, тепер його замінить дикий кабан. Зміна сталася через те, що "80% аварій за участю диких тварин спричинені диким кабаном", – сказав президент Асоціації європейських автомобілістів (AEA) Маріо Арнальдо.
В оновленому іспанському каталозі нових знаків мало, в основному десь силует інший поставили чи додали до вже чинних або шрифт замінили. Колаж: motorpasion.com
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