"Зеленый" дорожный знак ограничения скорости не прижился в Испании

Круглый знак с зеленой окантовкой, рекомендующий скорость на данном участке дороги, фактически дублирует аналогичный квадратный знак на синем фоне (он есть и в украинских ПДД). Поэтому несмотря на появление такого знака на испанских и британских дорогах, официально он так и не стал законным, сообщает DGT (Генеральный директорат Департамента транспорта Испании), пишет motorpasion.com.

Читайте также Новый зеленый знак ограничения скорости: можно ли его игнорировать

Зеленый знак указывает рекомендуемую скорость в районах с большим количеством пешеходов: например, вблизи школ или пешеходных улиц.

Слева официальный знак, ограничивающий скорость, а справа – непризнанный новой редакцией ПДД знак рекомендованной скорости. Коллаж: Авто24

Таким образом, "зеленый" только рекомендует скорость, а ее несоблюдение не влечет за собой штраф.

"Круглый" знак рекомендованной скорости означает то же, что и "квадратный". Коллаж: Авто24

Однако обновление в линейке дорожных знаков Испании все-таки будет. В основном это касается адаптации уже действующих знаков, особой новизны они не несут. Скажем, в подготовленном каталоге переосмыслен знак P-33 (Опасность диких животных).

Там претерпевает изменения силуэт. Ранее был изображен олень, теперь его заменит дикий кабан. Изменение произошло из-за того, что "80% аварий с участием диких животных вызваны диким кабаном", – сказал президент Ассоциации европейских автомобилистов (AEA) Марио Арнальдо.

В обновленном испанском каталоге новых знаков мало, в основном где-то силуэт другой поставили или добавили к уже действующим или шрифт заменили. Коллаж: motorpasion.com

Читайте также Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине