Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине

Свои обозначения на очень плохих участках дороги ввели местные водители легкового и коммерческого транспорта. Ведь соответствующих дорожных знаков здесь нет.

Наиболее опасные для автомобильных подвесок места дороги Довбыш-Рогачев обозначены яркими лентами, тряпками и даже старыми светоотражающими жилетами, привязанными на деревьях, сообщает Авто24.

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Если водитель увидел эту метку на ветке, то он существенно снижает скорость. Фото: Юлия Чуприна

Правда, стандартов по расстоянию размещения таких предупреждений здесь нет. Если дорожный знак 1.10 "Неровная дорога" вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150 – 300 метров до проблемного места, то на отрезке дороги от Довбыша до Каменного Брода расстояние меток до ямок, ям и ямищ в десять раз меньше.

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Обычно водители вывешивают предупреждения за 20-30 и даже 10 метров от проблемного места, поскольку здесь не асфальтовая дорога, а обычная шоссейка из гранитной брусчатки. Скорость на ней держится максимум 40 км/ч.

При таких условиях передвижения (не езды) водителю достаточно и десяти метров для торможения – предупреждение срабатывает не хуже отсутствующих знаков предупреждения. А вот стандартных предупредительных знаков на этой шоссейке не увидеть – слишком много их нужно.

Это не дублирование предупредительного знака, а сообщение о еще одном проблемном месте на дороге. Фото: Юлия Чуприна

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Вывешенные ленты, тряпки и жилетки местные жители назвали "висячий полицейский". Название точное, меткое, заметное и понятное, поскольку здесь отметка не лежит, а качается на ветке.

При этом дорожной службе добровольных помощников хватает: благодаря заботливым водителям метки предупреждений развеваются довольно часто.

На отрезке лесной дороги возле мостика через ручеек неподалеку от бывшего хутора Шабер знакомимся с водителем, который назвался Андреем.

Тот в направлении Рогачева как раз навешивал на ветку дерева взятый из багажника старый светоотражающий жилет. Метка такая, что и в темноте будет высвечивать в свете фар и предупреждать о ямах впереди.

Андрей просто ехал и перед проблемным местом решил завязать на ветке свой старый светоотражающий жакет. Фото: Юлия Чуприна

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"Уже думал выбрасывать на помойку этот потрепанный жакет, но он здесь еще с полгода хорошему делу послужит, предупредит о яме. Я здесь несколько лет назад впервые ехал и картер в своем "Додже" разбил, а попав сюда сегодня снова, присоединился к активистам и свою предупредительную метку навесил, потому что чья-то предыдущая уже совсем растрепалась и выгорела на солнце", – рассказал Авто24 владелец автомобиля Opel.

Шоссейная дорога из брусчатки для жителей Звягельщины очень проблемная. Фото: Валентин Ожго

Конечно, такая "самодеятельность" водителей не делает чести дорожной службе. Впрочем, упрекать дорожникам здесь не стоит. Ведь сколько здесь официальных знаков не устанавливай, а дорога лучше не станет: не заплатками следует поправлять шоссейную брусчатку или капитально ее ремонтировать, а новую уже стоит строить.

Подобных шоссейных дорог из гранита еще времен добычи камня позапрошлого века на Житомирщине уже практически не осталось. Дороги с царской брусчаткой можно сосчитать на пальцах одной руки.