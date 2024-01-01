Запрещающий знак с автомобилем и точками: что он означает

Новый знак запрета напоминает хорошо известный предупредительный треугольник “сыпучий гравий”, однако здесь рисунок на белом фоне в красном круглом ободке. Из-под машины летят круглые точечки, хотя это также похоже и на выхлоп. Объяснило назначение этого знака испанское издание AS.

Знак R-120 относится к группе запрещающих. Он устанавливается на улицах в городской зоне и указывает на зону низких выбросов, куда транспорту с высоким содержанием выхлопных газов въезд запрещен. Это не прихоть правительства Испании, а ответ на Директиву 2058/50/EC Европейского парламента о качестве воздуха.

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В соответствии с Законом об изменении климата и переходе к чистой энергии, этот документ требует от городов и муниципалитетов с населением более 50 000 жителей создать зону с низким уровнем выбросов. Именно поэтому в Испании используют дорожный знак R-120.

Символ с машиной и точками на белом фоне в круглой форме знака запрета пришелся по душе другим странам ЕС. Там уже изучают опыт испанцев и запросили разработанные чертежи.

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Зона низких выбросов обычно охватывает центр города или территорию исторических памятников. Коллаж: Авто24

Требования по Зоне низких выбросов (Zonas de Bajas Emisiones – ZBE) прописаны европейским законодательством. Некоторым транспортным средствам, в зависимости от вида топлива и года первой регистрации, ограничен доступ к центру города в определенное время и в определенные дни (обычно в будни днем).

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Для улучшения визуального контроля, владельцам автомобилей нужно разместить на лобовом стекле (справа внизу) наклейку, соответствующую определенным экологическим требованиям. Правда, ни один закон не требует размещения наклейки на лобовом стекле автомобиля, однако служба дорог DGT рекомендовала их иметь. Правила ЕС форму таких наклеек уже утвердила.

Знак R-120 сопровождается табличкой с перечнем въезда в зону ZBE разрешенных категорий. Фото: ZBE Barcelona

Различные категории этикеток в соответствии с правилами ЕС:

0/ноль (синий) – электромобили, электромобили с повышенным запасом хода, гибриды (PHEV) с запасом хода более 40 км и транспортные средства на топливных элементах (автомобили класса BEV и REEV на аккумуляторах).

– электромобили, электромобили с повышенным запасом хода, гибриды (PHEV) с запасом хода более 40 км и транспортные средства на топливных элементах (автомобили класса BEV и REEV на аккумуляторах). Эко (синий и зеленый) – гибридные автомобили, подключаемые к электросети и не подключаемые (HEV), 8-местные и грузовые фургоны с максимальным запасом хода 40 км, а также транспортные средства, работающие на природном газе (автомобили класса CNG, LNG и LPG).

– гибридные автомобили, подключаемые к электросети и не подключаемые (HEV), 8-местные и грузовые фургоны с максимальным запасом хода 40 км, а также транспортные средства, работающие на природном газе (автомобили класса CNG, LNG и LPG). C (зеленый) – бензиновые автомобили, зарегистрированные с 2006 года, дизельные автомобили и легкие микроавтобусы, зарегистрированные с 2014 года, а также бензиновые или дизельные 8-местные и грузовые микроавтобусы, зарегистрированные с сентября 2015 года.

– бензиновые автомобили, зарегистрированные с 2006 года, дизельные автомобили и легкие микроавтобусы, зарегистрированные с 2014 года, а также бензиновые или дизельные 8-местные и грузовые микроавтобусы, зарегистрированные с сентября 2015 года. B (желтый) – бензиновые автомобили, соответствующие стандартам Евро 3, и дизельные, соответствующие стандартам Евро 4 и 5. Бензиновые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированы с января 2001 года по 2005 год включительно; дизельные легковые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированы с 2006 года по август 2015 года; и бензиновые и дизельные 8-местные и развозные фургоны зарегистрированы с 2005 года.

– бензиновые автомобили, соответствующие стандартам Евро 3, и дизельные, соответствующие стандартам Евро 4 и 5. Бензиновые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированы с января 2001 года по 2005 год включительно; дизельные легковые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированы с 2006 года по август 2015 года; и бензиновые и дизельные 8-местные и развозные фургоны зарегистрированы с 2005 года. Нет этикетки / этикетка A: транспортные средства, которые не могут получить никакую отметку (также известные как этикетка A), – это легковые автомобили и фургоны с бензиновым двигателем, зарегистрированы до 2000 года, а также легковые автомобили и фургоны с дизельным двигателем, зарегистрированы до 2006 года.

Штраф за въезд в экологическую зону без наклейки – 200 евро. Фото: ZBE Barcelona

Сообщается, что примерно 30% испанских автомобилей (10 миллионов машин) еще не имеют экологической наклейки. За отсутствие такой наклейки никакого наказания не существует, чего не скажешь о въезде в указанную знаком зону транспорта с несоответствующим экологическим состоянием.

Поэтому, те водители, которые не уважают этот знак, столкнутся с финансовыми санкциями в виде штрафа на 200 евро. Причем обжалованию такое фискальное действие муниципальной стражи или полиции не подлежит.