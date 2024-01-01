Новый дорожный знак "Целуй и иди" распространяется по Европе: к чему он обязывает

Зона безопасности, регулируемая этим знаком, подпадает под проект школы на улице Бардошова с немецким языком обучения. На период летних каникул его сняли, но с 1 сентября снова вернут на дорогу.

Проект Kiss and Go не прописан Законом о дорожном движении, поэтому здесь применяются стандартные правила дорожного движения. Дорожный знак не является официальным. Однако его безоговорочно выполняют родители, которые утром привозят детей в школу на своих автомобилях.

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Посторонние участники дорожного движения также прониклись важностью проекта, никто не сигналит, не подгоняет, не ругается, поскольку есть полное понимание того, что начатое дело положительно сказалось на скорости движения.

Общий вид информационного знака с текстом и рисунком. Фото: Deutsche Schule Bratislava

Ранее перед занятиями в часы пик здесь были огромные пробки, поскольку прямо с дороги родители отводили малышей к дверям учебного заведения и только через 5-7 минут возвращались к машине. Это сильно сдерживало движение и вызывало недовольство как родителей, которые ждали своей очереди для подъезда, так и посторонних к школе водителей.

Против не был никто

С появлением нового знака, об установлении которого заранее было сообщено на школьном собрании и что одобрительно встретили родители, проблема пробок исчезла. Процесс отправления малышей на занятия пошел значительно быстрее.

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Родители имеют всего 2 минуты, которые отводятся на то, чтобы школьник без спешки выбрался из машины, поцеловал маму или папу и пошел на уроки. Конечно, малыши этот путь проходят под наблюдением дежурных из учеников старших классов и учителей.

Проект Deutsche Schule Bratislava, направлен на повышение безопасности дорожного движения возле школы, уже изучается другими учебными заведениями и, вероятно, с 1 сентября будет введен многими учебными заведениями. Главное, родители не задерживаются на месте с автомобилем, не провожают малышей до дверей.

Официально здесь движение регулирует знак "Дети", но неофициальная табличка Kiss and Go выполняется водителями еще тщательнее. Фото: Deutsche Schule Bratislava

Вместо этого происходит "поцелуй и иди": маленький школьник целует родителей на прощание и без них идет на занятия под контролем дежурных. Такая инициатива не только повышает безопасность, но и способствует развитию духа общности, взаимопомощи и, главное, взаимоуважения и росту культуры участников дорожного движения.

Kiss по европейским стандартам

В общем дорожные знаки "Kiss & Go" (Целуй и иди) и "Kiss & Ride" (Целуй и езжай) в городах Европы встречаются довольно часто. В Испании одним из первых проект Kiss and Go запустил муниципалитет Логроньо. Это улучшило мобильность и безопасность вокруг CEIP Navarrete el Mudo и IES Batalla de Clavijo.

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Пример поддержал другой испанский город Сан-Хуан-де-Аликанте. Цель такая же: при входе и выходе учеников у дверей школ уменьшено количество машин, что делает путь безопаснее. Теперь опыт заимствуют другие города.

Венгерский город Печи также использует безопасные зоны Kiss & Go (венгерский Рuszi és menj). Система быстрой парковки сразу стала популярной, родителям нравится, что они могут возле школы удобно, быстро и безопасно отправить ребенка на уроки. Муниципалитет в сотрудничестве с учебными заведениями обустроил зоны Kiss & Go, которые облегчают доступ к девяти учебным заведениям в течение учебного года.

Кроме информационной таблички Kiss & Go возле школы, муниципалитет города Печи обозначил зону действия знака еще и дорожной разметкой такого же содержания. Фото: мэрия Печи

Португалия также не осталась в стороне. Там во многих городах, начиная с Лиссабона, создали собственные зоны Kiss & Ride, что позволило разделить движение пешеходов и автомобилей у входов в школы.

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Основная цель – избежать привычки останавливаться транспортом во втором ряду улицы и высаживать малышей. Это позволило гарантировать максимальную безопасность во время прибытия и отъезда школьников.

Португальцы ограничили скорость автомобилей до 20 км/ч, а остановки разрешено только на 1 минуту, чего вполне достаточно для высадки или посадки детей. Фото: Municipal de Lisboa

Такие "двухминутки" часто можно увидеть возле школ Баку. Правда, в Азербайджане информационную табличку сопровождает надпись "Düşürt & Get", но смысл от этого не изменился. И хотя водить ребенка в школу – это местная традиция, что создавала утренние пробки, новый знак снял чрезмерную опеку и существенно помог ускорить движение транспорта возле школы

В некоторых городах Германии пошли своим путем и решили, если знак неофициальный, то и стандарты у каждого свои. Главное, чтобы все было понятно. Фото: Pascal Höfig

Начальная школа им. Гете-Кеплера в немецком Вюрцбурге создала парковочные места Kiss and Ride, где родители должны попрощаться с детьми, но не сопровождать их к парте или двери. Таким образом, администрация школы ограничила работу "маминого такси" с чрезмерной опекой и снизила связанные с этим риски дорожного движения.

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Целуйтесь на здоровье

"Зона для поцелуев" указывает на разрешенную кратковременную остановку, что позволяет высадить или забрать пассажира и сразу покинуть площадку, не задерживая трафик. А целоваться или не целоваться – тут уже, как говорят, дело каждого. Тем более, что речь идет не только о школах.

Дорожные знаки Kiss & Go, Kiss & Ride все чаще можно увидеть возле остановок общественного транспорта, станций метро, вокзалов. То есть там, где чаще всего происходит стихийная парковка, накапливается транспорт и создаются пробки.

В большинстве стран эти знаки в ПДД не прописаны, но они уже официально устанавливаются муниципалитетами, администрациями вокзалов, аэропортов. Коллаж: Авто24

А главное заключается в том, что эти зоны позволяют вполне легально останавливать авто в тех местах, где стоит знак "Остановка запрещена". На все водителю дается 2 минуты. Поэтому долго целоваться не получится, разве что чмокнуть и помахать на прощание. За 120 секунд надо успеть. И никаких "сбегать в киоск" или "только подъехал" – за превышение установленного времени грозит штраф от 100 евро.

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Зоны, обозначены знаками "Целуй и иди", можно встретить в аэропортах. Правда, там они сопровождаются надписью "Kiss & Fly" (Целуй и лети). Здесь обычно отводится длинный бесплатный период для того, чтобы вы могли встретиться или попрощаться с человеком возле терминала.

Временные промежутки на такие проводы или встречи у всех разные. Например, в аэропорту Фьюмичино в Риме на это дается 15 минут, в аэропорту Париж-Шарль-де-Голль – 10 минут, в аэропорту Пальма-де-Мальорка для этого не пожалели аж полчаса, чего для поцелуев вполне достаточно. Впрочем, приятных поцелуев много не бывает...

А это уже столица Польши с зоной Kiss & Ride возле Гданьского железнодорожного вокзала. Фото: wyborcza.pl

В Варшаве, скажем, возле станций метро работают зоны Kiss and Ride, предназначены для обслуживания водителей, которые подвозят своих близких или друзей в общественном транспорте. Места обозначены знаками.

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Это – понятные всем информационные таблички с символом автомобиля и пассажира, машущего рукой, и красочной разметкой с большими буквами K+R. Для посадки/высадки отведено всего две минуты. Стоянка сверх нормы – обернется неприятностями.

В зонах Kiss and Ride вокзалов и аэропортов действует правило, запрещающее ограничивать Kiss. Если время для объятий и поцелуев исчерпано, можно продолжить парковку в этой зоне, но уже за определенную плату по довольно высоким тарифам. За этим там внимательно следят камеры. Слишком длительное проявление чувств без оплаты стоянки может обернуться высоким штрафом.