Номерной автомобильный знак NSW 1, выданный 100 лет назад, по сей день имеет юридическую регистрационную силу и очень большую аукционную стоимость.

Семейная ценность оказалась предметом повышенного антикварного интереса. Объявленный тендер продлится до середины января, но уже за первые несколько дней этот редкий номерной знак Австралии бьет рекорды в запросах, ставки лота превысили отметку в 10 миллионов австралийских долларов. В конвертации на более привычную валюту это более 6,7 миллиона американских долларов.

Владельцы знака номера "1" в штате Новый Южный Уэльс (New South Wales) до сих пор не выставляли его на аукцион. Исторически доказано, что это действительно первый номерной знак, прикрепленный к транспортному средству в Австралии, когда его выдали первому комиссару полиции штата.

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В собственности комиссара номер находился до 1930-х годов, а потом его приобрел бизнесмен сэр Фредерик Стюарт и зарегистрировал на Oldsmobile.

Стюарт умер в 1961 году, но знак остался в семье. Уже тогда первый номерной знак приобрел раритетную ценность, что с каждым годом только росла. Вдова леди Мейджори Стюарт в 1988 году отклонила предложение продать знак за 200 000 австралийских долларов (134 000 долларов).

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Через два года вдова умерла, но семья снова удержалась от продажи. И только на днях семейную реликвию решили продать через аукцион Lloyds.

И хотя впереди еще пять недель торгов, номерной знак уже на пути к установлению рекорда самого дорогого номерного знака, когда-либо проданного в Австралии. Пока первенство удерживал проданный в 2017 году номер "4", стоимость которого достигла на 2,45 миллиона австралийских долларов.

Номер NSW 1 уже побил рекорд, все в ожидании окончательной цены. Этот редкий номер не часто встречался, его последний раз видели на классической модели Daimler еще в 2014 году.

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Номерные знаки во все времена вызывали большой интерес как по возрасту своего существования, так и по комбинации цифр или принадлежности к знаменитым лицам. Как помните, самым дорогим номерным знаком, когда-либо проданным в мире, является "P 7". Его обладателем в начале этого года за 14,97 миллиона долларов стал владелец из Объединенных Арабских Эмиратов. Эта продажа побила предыдущий рекорд, который держался с 2008 года, когда Саид Абдул Гаффар Хури потратил 14,2 миллиона долларов на номер "1" в Абу-Даби.