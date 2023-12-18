Номерний автомобільний знак NSW 1, виданий 100 років тому, донині має юридичну реєстраційну силу і дуже велику аукціонну вартість.

Родинна цінність виявилася предметом підвищеного антикварного інтересу. Оголошений тендер триватиме до середини січня, але вже за перші кілька днів цей рідкісний номерний знак Австралії б’є рекорди в запитах, ставки лота перевищили позначку в 10 мільйонів австралійських доларів. В конвертації на більш звичну валюту це понад 6,7 мільйона американських доларів.

Власники знака номера «1» у штаті Новий Південний Уельс (New South Wales) до цього часу не виставляли його на аукціон. Історично доведено, що це дійсно перший номерний знак, прикріплений до транспортного засобу в Австралії, коли його видали першому комісару поліції штату.

Читайте також Скільки грошей віддали колекціонери за раритетні авто

У власності комісара номер перебував до 1930-х років, а потом його придбав бізнесмен сер Фредерік Стюарт і зареєстрував на Oldsmobile.

Стюарт помер у 1961 році, але знак залишився в сім’ї. Вже тоді перший номерний знак набув раритетну цінність, що з кожним роком тільки зростала. Вдова леді Мейджорі Стюарт у 1988 році відхилила пропозицію продати знак за 200 000 австралійських доларів (134 000 доларів).

Зголоднів? Хот-дог давно став найпопулярнішим перекусом для водіїв та мандрівників, які зупиняються на заправці. А на АЗК WOG хот-доги давно в списку фаворитів їхніх гостей. Скуштуйте, щоб зрозуміти, чому вони так полюбилися тим, хто в дорозі. Рекламна інформація

Через два роки вдова померла, але сім’я знову втрималася від продажу. І тільки днями родинну реліквію вирішили продати через аукціон Lloyds.

І хоча попереду ще п’ять тижнів торгів, номерний знак уже на шляху до встановлення рекорду найдорожчого номерного знака, коли-небудь проданого в Австралії. Допоки першість утримував проданий у 2017 році номер «4», вартість якого сягнула на 2,45 мільйона австралійських доларів.

Номер NSW 1 вже побив рекорд, усі в очікуванні остаточної ціни. Цей рідкісний номер не часто зустрічався, його востаннє бачили на класичній моделі Daimler ще у 2014 році.

Читайте також На Харківщині орки вкрали колекцію раритетних автомобілів

Номерні знаки у всі часи викликали неабиякий інтерес як за віком свого існування, так і за комбінацією цифр чи належністю до знаменитих осіб. Як пригадуєте, найдорожчим номерним знаком, коли-небудь проданим у світі, є «P 7». Його володарем на початку цього року за 14,97 мільйона доларів став власник з Об’єднаних Арабських Еміратів. Цей продаж побив попередній рекорд, який тримався з 2008 року, коли Саїд Абдул Гаффар Хурі витратив 14,2 мільйона доларів на номер «1» в Абу-Дабі.