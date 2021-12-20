Стала відома сума, яку виручив найбільш відомий аукціон раритетів.

Британський аукціон Sotheby's оприлюднив статистику продажів за 2021 рік. Згідно з наданою ним інформацією, загальна сума угод склала більше пів мільярда доларів, а точніше 550 мільйонів "зелених".

Всього за рік Sotheby's провів 25 аукціонів, у тому числі 12 онлайн. На них продавались 3446 класичних та колекційних автомобілів. Найдорожчим лотом став Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 року випуску, проданий в Монтереї за 9 520 000 доларів. Замкнув Топ-10 Bugatti Type 57SC Tourer by Corsica: за нього заплатили 4 735 000 доларів.

До речі в Америці знайшли сховище автораритетів

Серед покупців було багато новачків – 51% з них купили на цьому аукціоні авто вперше. Загалом за раритетні авто змагались колекціонери з 70 країн, але переможцями стали мешканці лише сорока шести із них. На відкритих аукціонах вони заплатили 406 570 428 долари, ще 150 мільйонів – на закритих торгах.