Стала известна сумма, которую выручил наиболее известный аукцион раритетов.

Британский аукцион Sotheby's обнародовал статистику продаж за 2021 год. Согласно предоставленной им информации, общая сумма сделок составила более полумиллиарда долларов, а точнее 550 миллионов “зеленых”.

Всего за год Sotheby's провел 25 аукционов, в том числе 12 онлайн. На них продавались 3 446 классических и коллекционных автомобилей. Самым дорогим лотом стал Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 года выпуска, проданный в Монтерее за 9 520 000 долларов. Закрыл Топ-10 Bugatti Type 57SC Tourer by Corsica: за него заплатили 4 735 000 долларов.

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Среди покупателей было много новичков – 51% из них купили на этом аукционе авто впервые. Всего за раритетные авто соревновались коллекционеры из 70 стран, но победителями стали жители только сорока шести из них. На открытых аукционах они заплатили 406 570 428 доллара, еще 150 миллионов – на закрытых торгах.