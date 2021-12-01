Дива, як відомо, бувають. І байки про знахідки сховищ з цінними раритетами теж іноді мають під собою реальне підгрунтя. Днями у самому центрі Америки знайшли величезне кладовище покинутих автомобілів 1940-1980-х років.

Один немолодий господар земельної ділянки в штаті Міссурі (чиє ім’я тримають у секреті) врешті решт вирішив, що автомобілі, запарковані багато років тому у його володіннях, йому вже не потрібні. І познайомив з цією, так би мовити, колекцією довірену людину. Яка відвідала секретне місце і підготовила фотосесію для майбутнього продажу авто. Деякі кадри потрапили до рук журналістіів “Авто24”.

Чотиривіконне купе Dodge 1949 року зберіглося у лісі навіть з елементами заводського тюнінгу

Точну локацію автоцвинтаря також не називають, аби небажані гості не відвідали цю “схованку” і не розукомплектували найбільш цінні екземпляри.

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Відомо лише, що найближче велике місто – Канзас Сіті, від якого треба чимало їхати машиною, а потім від дороги треба ще 20 хвилин йти пішки по місцевості, непроїзній для жодного авто.

Ford LTD не був культовою машиною ані у Штатах, ані у світі. Але у канзаському лісі зберігається LTD 1975 року у малопоширеному кузові купе

Судячи з усього, охорони на території немає, оскільки чимало машин таки “розкуркулені”. Певно, колись це був рівний паркувальний майданчик, хоча і без асфальтового покриття. Але за кількадесят років на грунті виросли дерева, і автомобілі опинилися у лісі. Завдяки цьому, до речі, безпритульні машини і залишилися н своїх місцях: їх розкрадали не цілком, а по частинах, адже витягти великі і важкі американські дредноути з дикого лісу непросто. Між іншим, деякі машини пронизані деревами просто наскрізь.

Протягом десятків років “зберігання” ці автомобілі не шкодувала ані природа, ані вандали

Незважаючи на поганенький стан, багато які із знайдених машин становлять реальну цінність для колекціонерів та реставраторів. Деякі машини вже зараз хочуть придбати цілком, від деяких підуть з молотка окремі деталі, в першу чергу – кузовні.

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Слід зазначити, що подібні знахідки типові саме для США, з їхніми великими територіями та загальною доступністю автомобілів, які часто не становлять для власників великої цінності.

В салоні пікапа Ford 1972 р. хтось тримав додатковий обігрівач. До речі, інтер’єр краще зберігається у машинах, які були покинуті у північних штатах

Для читачів, яких зацікавили машини з автокладовища у Міссурі, нагадаємо, що офіційно завезти таку машину в Україну не можна – оскільки вони не відповідають екологічним вимогам Euro 2. В принципі, таку машину може завезти до нас іноземець і покинути її тут (хоча це теж не зовсім правильно). Але розмитнити та поставити таку машину на облік все одно не вийде.

Седан Oldsmobile 1964 року та вантажний Ford з V-подібною “вісімкою” від капотом почали потроху зливатися з ландшафтом

Ще один шлях – завезти машину як культурні цінність, але по-перше, цю унікальність треба ще довести (а масові американські “тачки” такими не вважаються), а по-друге, вони все одно не отримають держномери і право рухатися по автошляхах.

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