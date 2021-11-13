Такие чудеса еще бывают: в каком-то старом гараже или сарае вдруг обнаруживается заброшенная машина, которая представляет собой некую ценность. Что делать с подобной находкой?

Подобные истории чаще случаются в больших богатых странах, например, где-нибудь в американской глубинке. В Украине своя специфика, и много таких ситуаций имеет место прямо в столице, когда сносят гаражи под застройку очередным ЖК. Конечно, чаще всего приехавшие на бульдозерах коммунальщики среди хлама могут найти ржавый “Запоржец” или “убитую” еще в 1990-е “восьмерку” без единой годной детали. Но...

Удачные гаражные находки нечасто бывают случайными, обычно это следствие кропотливой поисковой работы

Но действительно интересные находки тоже встречаются, например, например, редкие версии "двадцать первой" или "Москвич" в экспортной комплектации – не говоря уже о стильных трофейных кабриолетах времен Второй мировой. И тогда возникает проблема: вроде есть ценная для кого-то вещь, вроде она заброшена и никому не нужна, но просто забрать ее из руин тоже нельзя! Хотя бы потому, что она – чья-то собственность. Как поступать в таком случае?

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С точки зрения коллекционеров

Если по определенной причине вам очень захочется забрать машину из заброшенного сарая себе, стоит сначала представить, что из нее можно сделать. Допустим, модель автомобиля представляет собой некую ценность, тогда можно:

– Сделать реставрацию. Это очень длительное и дорогостоящее мероприятие, которое требует нескольких лет работы и неизвестно сколько тысяч долларов. В большинстве случаев полученный ретроавтомобиль, даже если его удастся восстановить до стопроцентной подлинности, будет стоить на рынке дешевле, чем на него израсходовано средств. Исключение – машина редкой модели, которая не была распространена даже во времена своей молодости.

Этот Mercury Convertible 1940 года выпуска нашли в старом сарае в наши дни

– Оставить как авто выходного дня. Иметь ретроавтомобиль "для души" – хорошая идея, но на эту роль не годится потрепанный, запущенный экземпляр. Ржавый перекошенный кузов не будет давать вам эстетического наслаждения, а изношенные агрегаты будут создавать проблемы даже во время коротких поездок. Также имейте в виду, что потребуются большие средства на ремонты и обслуживание, при том что обычные СТО такие машины в работу не берут.

– Разобрать на запчасти. Во многих случаях есть смысл распродать подержанную машину по агрегатам и по отдельным запчастям. Кроме того, заметную прибыль могут принести детали отделки и фурнитура – ​​хромированные бамперы и облицовка передка, молдинги, дверные ручки, светотехника. Но это касается только деталей в отличном состоянии и только некоторых культовых моделей типа ГАЗ-21 Волга, Победа, ЗАЗ-965.

Не все гаражные находки есть смысл реставрировать, особенно если модель была распространенной и у экземпляра нет собственных изюминок

– Перепродать реставраторам. Непростой, если не сказать маловероятный вариант. Профессиональные ретроманы ищут для своих новых проектов экземпляры, во-первых, в как можно более оригинальном виде, а во-вторых, в максимально хорошем состоянии. Между тем, массовые модели прошлых лет в так называемом состоянии под реставрацию в достаточном количестве присутствуют на рынке, и особо переплачивать вам за ваш экземпляр никто не будет. Но в любом случае это будет честный шаг по отношению к культурному наследию своей страны.

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С точки зрения юристов

Даже если владельца автомобиля из заброшенного гаража нет на этом свете, почти всегда находится претендент на право владения раритетом: дети, внуки, соседи по подъезду и т.д. Прежде чем начинать юридическую кампанию по борьбе за находку, убедитесь, что она того стоит.

Иногда решающий фактор имеет климат, где расположен гараж с заброшенным авто: этому седану не менее 90 лет, но кузов вполне живой

Если владелец неизвестен (или кто-то вас в этом убеждает), найти его можно через Сервисный центр МВД, написав соответствующий запрос (плата за это небольшая). А уж зная владельца, можно договариваться с ним о продаже.

Бывает, однако, найти собственника не удается, в том числе – с юридической точки зрения. Тогда можно попытаться реализовать процедуру признания авто ничейным с последующим признанием его находкой. После чего находку заберут на хранение в полицию, а через 6 месяцев, если не появится законный владелец, машину могут продать. Главное здесь, чтобы покупателем оказались именно вы, а не кто-то более близкий к штрафплощадке.

При определенных условиях хранение под открытым небом не хуже чем в закрытом гараже: важно, чтобы машина хорошо проветривалась

Рекомендация Авто24

Хорошо это или плохо, но гаражные находки в Украине зачастую не представляют такой ценности, как это может сначала показаться. Очень часто красивый на первый взгляд автомобиль, даже с небольшим пробегом на одометре и на родной резине, имеет серьезно пораженный коррозией кузов. И тогда все рассуждения о "капсуле времени" рушатся из-за перспективы ремонта ценой в несколько тысяч долларов. Подобные реставрации имеют смысл только когда попадается редкая модель, но такие в железных гаражах киевских окрестностей практически никогда и не хранились.

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