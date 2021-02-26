Почти все автомобили выпуска до середины ХХ века рассчитаны на низкооктановые бензины – а чем заправлять их сегодня, когда ничего "ниже" А-92 на заправке не найти?

Этот вопрос касается в первую очередь владельцев ретроавтомобилей, но и некоторые вполне реальные на провинциальных дорогах “Волги” и “Москвичи” имели версии с дефорсированными двигателями под бензин А-76. Те, кто эксплуатирует их сегодня, льют в баки А-92, но не отражается ли это на надежности и долговечности старых силовых агрегатов, которые сегодня не так уж и дешево ремонтировать?

Бензин для автомобилей прошлого века имел низкое октановое число, но это не единственное отличие старого горючего от современных

“Авто24” разбирался, чем отличается современный высокооктановый бензин от старого низкооктанового, и чем же наконец можно заправлять ретроавтомобиль – если такой вдруг окажется у вас на хозяйстве?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Качественное топливо – что это значит

Шоферские байки утверждают, что современные бензины настолько злые и энергонасыщенные, что они могут просто сжечь поршни и клапаны старых моторов. Относительно современных бензинов, которые продаются в Украине, это не правда.

Во-первых, теплотворная способность высокооктанового бензина даже меньше, чем у низкооктанового. А значит, температура сгорания современного бензина принципиально не отличается от показателей старого топлива – и поэтому поршни и клапана перегреваться не будут. А во-вторых, скорость сгорания (второй показатель, влияющий на температуру) нынешних топлив не отличается от той, с которой сгорали в цилиндре А-66 и А-72 (хотя были времена, когда А-92 и А-95 с тетраэтилсвинцем и ферроценом в составе горели медленнее – то есть с большей температурой).

Современный украинский бензин не может принципиально навредить ретроавтомобилям, а вот этилированные высокооктановые сорта 1990-х годов были кнеполезны

Одним словом, заправлять современный бензин в ретроавтомобили можно, хотя и не без оговорок, о которых ниже.

Так, внимательные владельцы старой техники замечают, что на современном – то есть высокооктановом бензине ретромоторы развивают меньшую мощность. И это не субъективные ощущения, а реальность: сказывается упомянутая выше пониженная теплотворная способность нынешнего топлива. Но дело можно поправить, скорректировав наладку зажигания – момент надо сместить примерно на 5 градусов вперед. И тогда отдача старого двигателя даже вырастет, поскольку большая детонационная стойкость бензина позволяет снимать с двигателя большую мощность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как устранить запах бензина в салоне авто

Следует отметить, что коллекционеры ретротехники, да и просто неравнодушные владельцы винтажных автомобилей, которые заботятся о состоянии своих раритетов, не используют современный бензин в чистом виде. Они применяют специальную присадку к бензину – так называемый заменитель свинца, или Blei-Ersatz по классификации Liqui Moly.

Низкое октановое число не является признаком низкого качества бензина – это лишь степень его способности противостоять детонации

Этот препарат придает современному высокооктановому и неэтилированному бензину качеств горючего середины ХХ века. Производитель эрзац-свинца не называет его полного состава и принцип действия, но для владельца ретроавтомобиля главное, что он может не переживать за состояние двигателя после заправки на современной АЗС. Соответственно, также отпадает потребность в коррекции угла опережения зажигания и других вмешательствах в настройки двигателя.

Соответствие устаревших бензинов европейской и американской классификациям *

Бензин по ГОСТ-2084-77, марка Современный товарный бензин в Европе, марка Октановое число по исследовательскому методу (RON) Октановое число по моторному методу (MON) Современный товарный бензин в Америке, AKI А-66 66 А-72 72 А-76 80 76 АИ-80 80 А-92 92 83 87 (Regular) АИ-93 93 АИ-95 А-95 95 85 89 (Plus) А-98 98 88 91 (Premium) 92 (Premium) 93 (Supreme)



* Товарное наименование в США может отличаться в зависимости от штата

Рекомендация Авто24

Если вас очень беспокоят возможные последствия работы вашего раритета на современном топливе, обратитесь к диагносту двигателей или опытному эксперту по карбюраторам и системам зажигания. Пусть он “прослушает” ваш мотор во время работы на том топливе, что вызывает у вас сомнения – возможные опасные последствия дадут о себе знать определенными изменениями в работе. При этом мастер может изменить момент зажигания и настройки карбюратора, которые компенсируют возможные отклонения в работе. Ну а если вмешиваться в системы раритета не хочется, можно обратиться к чудесам автохимии – специальных присадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рулим экономно – как ездить без лишнего расхода топлива