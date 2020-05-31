Современная машина не должна попахивать бензином – но иногда это бывает. Почему и как бороться с неприятным запахом?

Максимум, что может чувствовать пользователь – это легкий аромат горючего вокруг лючка бензобака, да и то в очень жаркий день. Остальные удары по нашему обонянию – это следствие определенных проблем в топливной системе. Которые надо безотлагательно устранять.



При непрогретом двигателе из выхлопной вылетает вода. В некоторых случаях вместе с ней может быть и бензин.

По нашему мнению, это очень хорошо, что бензин имеет настолько мощный запах: если бы его не было, автомобиль был бы намного опаснее. Так как запах топлива в салоне – это сигнал тревоги о негерметичности топливной системы, что означает скорое начало пожара.

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Итак, где искать протечку, если в машине запахло бензином

Облили на заправке. Довольно часто причина благовоний банальна: заправщик на АЗС, вынимая пистолет, проливает несколько капель в полость под лючком вокруг горловины. Можно вытереть лужицу салфеткой, если есть, куда ее потом выбросить. Если нет – через минуту бензин испарится сам.



Несколько капель бензина, которые попали на авто во время заправки, могут принести дискомфорт людям в салоне.

Из выхлопной. У машины, находящейся в не самом лучшем состоянии, бензином может попахивать из выхлопной трубы – топливо, которое не сгорело, вылетает наружу вместе с отработанными газами. Следует проверить топливную систему и зажигание двигателя. В авто с карбюратором подобное явление проходит по мере прогрева мотора.

Протечка под капотом. Вокруг двигателя больше всего соединений и топливных приборов, которые могут протекать. Есть смысл во время поиска протечки под капотом не глушить двигатель, потому что бензин быстро испаряется и не всегда удается увидеть его потеки. Некоторые причины можно устранить самостоятельно (шланги, хомуты), некоторые – только в условиях СТО (поломки штуцеров, корпусных деталей).

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Нарушения трубопроводов. Топливопровод может потрескаться от возраста (резиновый, пластиковый), проржаветь (металлический), повредиться от удара (любой), потерять герметичность в месте соединения (на штуцере). Во многих случаях для устранения проблемы нужны будут новые детали, но иногда можно обойтись подручными средствами.

Пробоина в баке. Чаще всего топливный бак расположен под днищем автомобиля, и, бывает, он страдает от ударов о неровности. При чем это бывает не только во внедорожных битвах на соревнованиях по офф-роуду, но и на разбитых асфальтовых трассах. На старых авто стальной бак может протекать из-за сквозной коррозии. В небольшую дырочку можно закрутить шуруп-саморез с резиновой шайбой, это остановит утечку топлива. Трещину можно попробовать замазать обычным мылом, а если рядом есть магазин, поищите там специальный “аварийный” герметик – ему по силам и более-менее заметные пробоины, хотя и временно.

Повреждения топливного бака могут быть разными: от легкого потения на металле до луж на асфальте.

Имейте в виду, что нарушение герметичности топливной системы не всегда сопровождается протеканием. Поскольку иногда неполадки случаются на участке без давления или с разряжением. Здесь поможет внимательность, тщательный осмотр каждой детали, а то и диагностика методом замены деталей на заведомо исправные.

Рекомендация Авто24

Чтобы вы знали: в автомобильный газ – пропан-бутан – умышленно добавляют сильнодействующую отдушку, ароматизатор, который сообщает об утечке газа (который практически не имеет запаха) через нарушенные уплотнения. У бензина этот “сигнальный” эффект бесплатный, потому не игнорируйте его, не рискуйте, сразу реагируйте на бензиновый запах и устраняйте неполадку.

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