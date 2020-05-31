Сучасна машина не має тхнути бензином – але іноді це буває. Чому і як боротися з неприємним ароматом?

Максимум, що може відчувати користувач – це легкий аромат пального навколо лючка бензобака, та й те у дуже спекотний день. Решта ударів по нашому нюху – це наслідок певних негараздів у паливній системі. Їх треба невідкладно усувати.



При непрогрітому двигуні з вихлопної вилітає вода. В деяких випадках разом з нею може бути і бензин.

Як на нас, це дуже добре, що бензин має настільки потужний запах: якби його не було, автомобіль був би на багато небезпечнішим. Адже запах пального в салоні – це сигнал тривоги про негерметичність паливної системи, що означає скорий початок пожежі.

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Де шукати протікання, якщо в машині запахло бензином.

Облили на заправці. Доволі часто причина пахощів банальна: заправник на АЗС, виймаючи пістолет, проливає кілька крапель у порожнину під лючком навколо горловини. Можна витерти калюжку серветкою, якщо є, куди її потім викинути. Якщо ні – за хвилину бензин випарується сам.

Декілька крапель бензину, що потрапили на авто під час заправки, можуть завдати дискомфорту людям у салоні.

З вихлопної . У машини, що перебуває в ненайкращому стані, бензином може тхнути з вихлопної труби – пальне, що не згоріло, вилітає назовні разом с відпрацьованими газами. Слід перевірити паливну систему і запалення двигуна. У авто з карбюратором подібне явище проходить під час прогріву мотора.

Протікання під капотом. Навколо двигуна більше всього з’єднань і паливних приладів, які можуть протікати. Є сенс під час пошуку під капотом не вимикати двигун, адже бензин швидко випаровується і не завжди вдається побачити його патьоки. Деякі причини можна усунути самотужки (шланги, хомути), деякі – тільки в умовах СТО (поламки штуцерів, корпусних деталей).

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Порушення трубопроводів . Паливопровід може потріскатись від віку (гумовий, пластиковий), проіржавіти (металевий), пошкодитись від удару (будь-який), втратити герметичність у місці з’єднання (на штуцері). В багатьох випадках для усунення проблеми потрібні будуть нові деталі, але іноді можна обійтися підручними засобами.

Пробоїна у баку. Найчастіше паливний бак розташований під днищем автомобіля, і, бува, він страждає від ударів. При чому це буває не лише у позашляхових битвах на змаганнях з офф-роуду, а й на розбитих асфальтових трасах. На старих авто сталевий бак може протікати через наскрізну корозію. У невеличку дірочку можна закрутити шуруп-саморіз із гумовою шайбою, це зупинить витік палива. Тріщину можна спробувати замазати звичайним милом, а якщо поряд є магазин, пошукайте там спеціальний “аварійний” герметик – він загоїть і більш-менш помітні пробоїни, хоча й тимчасово.

Пошкодження паливного баку можуть бути різними: від легкого потіння на металі до калюж на асфальті.

Майте на увазі, що порушення герметичності паливної системи не завжди супроводжується протіканням. Оскільки іноді негаразд трапляється на ділянці без тиску або із розрядженням. Тут допоможе уважність, ретельний огляд кожної деталі або діагностика методом заміни деталей на справні.

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До автомобільного газу – пропан-бутану – навмисне додають сильнодіючу віддушку, ароматизатор, який повідомляє про витік газу (яким сам по собі не має запаху) через порушені ущільнення. У бензина цей “сигнальний” ефект безкоштовний, тож не ігноруйте його, не ризикуйте, відразу реагуйте на бензиновий аромат і усувайте неполадку.

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