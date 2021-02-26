Майже всі автомобілі випуску до середини ХХ століття розраховані на низькооктанові бензини – а чим заправляти їх сьогодні, коли нічого "нижче" А-92 на заправці знайти неможливо?

Це питання стосується в першу чергу власників ретроавтомобілів, але ж і деякі цілком реальні на провінційних шляхах “Волги” і “Москвичі” мали версії з дефорсованими двигунами під бензин А-76. Ті, хто експлуатує їх сьогодні, ллють у баки А-92, але чи не позначається це на надійності та довговічності старих силових агрегатів, які сьогодні дуже недешево ремонтувати?

Бензин для автомобілів минулого століття мав низьке октанове число, але це не єдина відмінність старого пального від сучасних

“Авто24” розбирався, чим відрізняється сучасний високооктановий бензин від старого низькооктанового, і чим же нарешті можна заправляти ретроавтомобіль – якщо такий раптом опиниться у вас на господарстві?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якісне пальне - що це означає

Шоферські байки стверджують, що сучасні бензини настільки “злі” і енергонасичені, що вони можуть просто спалити поршні і клапани старих моторів. Стосовно сучасних бензинів, які продаються в Україні, це не правда.

По-перше, теплотворна спроможність високооктанового бензину навіть менша, ніж у низькооктанового. А значить, температура згоряння сучасного бензину принципово не відрізняється від показників старого палива – і тому поршні та клапани перегріватися не будуть. А по-друге, швидкість згоряння (другий показник, що впливає на температуру) нинішніх палив не відрізняється від тієї, з якою згорали у циліндрі А-66 та А-72 (хоча були часи, коли А-92 та А-95 з тетраетилсвинцем та фероценом у складі горіли повільніше – тобто з більшою температурою).

Сучасний український бензин не може принципово зашкодити ретроавтомобілям, а ось етильовані високооктанові сорти 1990-х років були некорисні

Одне слово, заправляти сучасний бензин в ретроавтомобілі можна, хоча і не без застережень, про які нижче.

Так, уважні власники старої техніки помічають, що на сучасному – тобто високооктановому бензині – ретромотори розвивають меншу потужність. І це не суб’єктивні відчуття, а реальність: дається взнаки згадана вище знижена теплотворна здатність нинішнього пального. Але справу можна владнати, скорегувавши запалювання – момент треба змістити приблизно на 5 градусів вперед. І тоді віддача старого двигуна навіть виросте, оскільки більша детонаційна стійкість бензину дозволяє знімати з двигуна більшу потужність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як усунути запах бензину в салоні авто

Слід зазначити, що колекціонери ретротехніки, та й просто небайдужі власники вінтажних автомобілів, які дбають про стан своїх раритетів, не використовують сучасний бензин у чистому вигляді. Вони застосовують спеціальну присадку до бензину – так званий замінювач свинцю, або Blei-Ersatz за класифікацією Liqui Moly.

Низьке октанове число не є ознакою низької якості бензину – це лише ступінь його спроможності протистояти детонації

Цей препарат надає сучасному високооктановому і неетильованому бензину якостей пального середини ХХ століття. Виробник ерзац-свинцю не називає його повного складу і принципу дії, але для власника ретроавтомобіля головне, що він може не переживати за стан двигуна після заправки на сучасній АЗС. Відповідно, також відпадає потреба у корекції кута випередження запалення та інших утручаннях в налаштування двигуна.

Відповідність застарілих бензинів сучасним класифікаціям*

Бензин ГОСТ-2084-77, марка Сучасний товарний бензин в Європі, марка Октанове число за дослідницьким методом (RON) Октанове число за моторним методом (MON) Сучасний товарний бензин в Америці, AKI А-66 66 А-72 72 А-76 80 76 АИ-80 80 А-92 92 83 87 (Regular) АИ-93 93 АИ-95 А-95 95 85 89 (Plus) А-98 98 88 91 (Premium) 92 (Premium) 93 (Supreme)

* Товарне найменування в США може відрізнятися в залежності від штату

Рекомендація Авто24

Якщо вас дуже непокоять можливі наслідки роботи вашого раритету на сучасному пальному, зверніться до діагноста двигунів або досвідченого експерта з карбюраторів та систем запалювання. Нехай він “прослухає” ваш мотор під час роботи на тому паливі, яке викликає у вас сумніви – можливі небезпечні наслідки дадуть про себе знати певними змінами у роботі. При цьому майстер може змінити момент запалювання і налаштування карбюратора, які компенсують можливі відхилення у роботі. Ну, а якщо втручатися у системи раритета не хочеться, можна звернутись до автохімії – спеціальних присадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керуємо економно – як іздити без зайвих витрат пального