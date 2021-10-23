Брошенные машины на улицах и во дворах – явление не то чтобы распространенное, но определенной части граждан касающееся. Причем, так сказать, с обеих сторон: кто-то держит во дворе дряхлую "копейку", а кто-то мечтает освободить ее место под свой "джип".

Старый автомобиль, которым никто не пользуется – объект с точки зрения закона очень неоднозначный. С одной стороны, если у машины есть законный владелец, никто не имеет права заставить его сделать что-то с его движимым имуществом. С другой – брошенный автомобиль без ухода быстро приобретает неопрятный вид, а кроме того, нередко занимает такое дефицитное паркоместо в общем дворе или на прилегающей улице. То есть, у каждого своя правда, хотя в целом брошенное авто в общественном месте – явление не совсем позитивное.

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В некоторых городах местные власти пытаются решать проблему брошенных машин собственными силами

Что делать с брошенной машиной

Брошенные автомобили можно отнести к нескольким категориям.

Машина стоит с нарушением правил ПДД. В таком случае можно пожаловаться в полицию и машину должны вывезти на штрафплощадку. Скорее всего, это произойдет не сразу, но если проявить настойчивость, дело можно будет довести до конца.

Машина стоит без нарушений, ее владелец неизвестен. Узнать имя хозяина можно попробовать через Сервисный центр МВД, написав соответствующий запрос (услуга платная, но тариф символический). Узнав данные владельца, можно найти его и вступить в переговоры.

Машина стоит без нарушений, полиция не может установить владельца. На такой случай есть процедура признания машины ничейной с последующим признанием ее вашей находкой. Находку должны забрать на хранение в полицию, а через полгода ее могут продать.

Отметим, что до тех пор, пока у машины есть хозяин (автоматически считается, что он есть), забирать ее куда-то нельзя – это будет квалифицировано как кража. Поэтому, кстати, брошенные машины не могут сразу вывезти не только неравнодушные жители, но и полиция с коммунальщиками.

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Среди брошенных во дворах машин порой попадаются настоящие раритеты, но не всегда можно найти их юридических владельцев

Самый простой вариант – когда хозяин брошенного авто сразу известен. Для начала надо выяснить, почему хозяин покинул свою ласточку. Очень часто картина такая: машина имеет серьезную поломку, а владелец не имеет средств на ее устранение. Смысла делать ремонт тоже нет – он обойдется дороже стоимости всего транспортного средства. Дело может ухудшаться тем, что машина для владельца дорога как память – о молодости, о путешествиях, о лучших временах и тому подобном. Более того, владелец может быть ограничен в финансах и не иметь денег оплатить вывоз своей недвижимой движимости на утилизацию.

Безнадежное техническое состояние – одна из причин, по которой машины покидают под открытым небом. Такие экземпляры можно вывозить на утилизацию – но только с разрешения владельца

Заинтересованное лицо с согласия владельца может вывезти машину на свалку, а деньги (часть денег) от реализации металлолома передать хозяину. Транспортное средство, отправленное на утилизацию, в Сервисном центре МВД снимают с учета бесплатно, предъявлять сам автомобиль не нужно.

Рекомендация Авто24

Так, самый простой способ уладить проблему вокруг старой машины во дворе – это по-человечески достичь согласия между всеми заинтересованными сторонами. Но увы, сегодня “недоговорные” и агрессивные люди – отнюдь не редкость. В таком случае остается другой путь – начинать официальную процедуру решения проблемы. Подчеркнем, что когда уже приходится иметь дело с маргинальными лицами, делать все нужно исключительно в законный способ. Учитывая шаткую законодательную базу и “энергичность” отдельных правоохранителей, это будет непросто, но ведь вся наша жизнь, как известно – борьба…

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