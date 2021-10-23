Брошенные машины на улицах и во дворах – явление не то чтобы распространенное, но определенной части граждан касающееся. Причем, так сказать, с обеих сторон: кто-то держит во дворе дряхлую "копейку", а кто-то мечтает освободить ее место под свой "джип".
Старый автомобиль, которым никто не пользуется – объект с точки зрения закона очень неоднозначный. С одной стороны, если у машины есть законный владелец, никто не имеет права заставить его сделать что-то с его движимым имуществом. С другой – брошенный автомобиль без ухода быстро приобретает неопрятный вид, а кроме того, нередко занимает такое дефицитное паркоместо в общем дворе или на прилегающей улице. То есть, у каждого своя правда, хотя в целом брошенное авто в общественном месте – явление не совсем позитивное.
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В некоторых городах местные власти пытаются решать проблему брошенных машин собственными силами
Что делать с брошенной машиной
Брошенные автомобили можно отнести к нескольким категориям.
- Машина стоит с нарушением правил ПДД. В таком случае можно пожаловаться в полицию и машину должны вывезти на штрафплощадку. Скорее всего, это произойдет не сразу, но если проявить настойчивость, дело можно будет довести до конца.
- Машина стоит без нарушений, ее владелец неизвестен. Узнать имя хозяина можно попробовать через Сервисный центр МВД, написав соответствующий запрос (услуга платная, но тариф символический). Узнав данные владельца, можно найти его и вступить в переговоры.
- Машина стоит без нарушений, полиция не может установить владельца. На такой случай есть процедура признания машины ничейной с последующим признанием ее вашей находкой. Находку должны забрать на хранение в полицию, а через полгода ее могут продать.
Отметим, что до тех пор, пока у машины есть хозяин (автоматически считается, что он есть), забирать ее куда-то нельзя – это будет квалифицировано как кража. Поэтому, кстати, брошенные машины не могут сразу вывезти не только неравнодушные жители, но и полиция с коммунальщиками.
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Среди брошенных во дворах машин порой попадаются настоящие раритеты, но не всегда можно найти их юридических владельцев
Самый простой вариант – когда хозяин брошенного авто сразу известен. Для начала надо выяснить, почему хозяин покинул свою ласточку. Очень часто картина такая: машина имеет серьезную поломку, а владелец не имеет средств на ее устранение. Смысла делать ремонт тоже нет – он обойдется дороже стоимости всего транспортного средства. Дело может ухудшаться тем, что машина для владельца дорога как память – о молодости, о путешествиях, о лучших временах и тому подобном. Более того, владелец может быть ограничен в финансах и не иметь денег оплатить вывоз своей недвижимой движимости на утилизацию.
Безнадежное техническое состояние – одна из причин, по которой машины покидают под открытым небом. Такие экземпляры можно вывозить на утилизацию – но только с разрешения владельца
Заинтересованное лицо с согласия владельца может вывезти машину на свалку, а деньги (часть денег) от реализации металлолома передать хозяину. Транспортное средство, отправленное на утилизацию, в Сервисном центре МВД снимают с учета бесплатно, предъявлять сам автомобиль не нужно.
Рекомендация Авто24
Так, самый простой способ уладить проблему вокруг старой машины во дворе – это по-человечески достичь согласия между всеми заинтересованными сторонами. Но увы, сегодня “недоговорные” и агрессивные люди – отнюдь не редкость. В таком случае остается другой путь – начинать официальную процедуру решения проблемы. Подчеркнем, что когда уже приходится иметь дело с маргинальными лицами, делать все нужно исключительно в законный способ. Учитывая шаткую законодательную базу и “энергичность” отдельных правоохранителей, это будет непросто, но ведь вся наша жизнь, как известно – борьба…
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