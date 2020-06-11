Законных методов убрать со двора чужой заброшенный и запущенный автомобиль почти нет. Но кое-что сделать все-таки можно.

Заброшенные и покинутые авто, которые стоят во дворе или прямо у дома, возможно, кому-то и мешают. Но если авто запарковано без нарушений и стоит на одном месте годами – законных методов его вывоза не предусмотрено.

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Все дело в том, что в украинском законодательстве нет четкого определения, какой автомобиль следует считать запущенным или брошенным. Итак, полиция и городские власти в большинстве случаев не в состоянии вывезти такой автомобиль. Что же делать тем, кому заброшенные автомобили мешают?

Найти владельца

Лучший метод решения проблемы – найти владельца, наследника или человека, у которого есть “техпаспорт” от этого авто. Как правило, заброшенные авто действительно никому не нужны и владелец будет рад избавиться от него. А если ему еще и заплатят за старенький ВАЗ или ЗАЗ несколько тысяч гривен (цена металлолома), он будет только рад.

Обычно жильцы дома, у которого запаркован такой автомобиль, знают, кому он принадлежит.

По сути, от владельца требуется лишь "техпаспорт" и согласие на вывоз. Если самостоятельно вызвать эвакуатор, то без наличия техпаспорта служба эвакуации перевозить автомобиль в пункт приема металлолома или на разборку не согласится.

Вывозить авто можно на любую металлобазу или на разборку. Также при наличии техпаспорта можно попробовать продать авто за символическую сумму. Как это ни странно, но спрос на старые и заброшенные машины есть и выручить несколько тысяч гривен за хлам вполне возможно.

Владелец авто, по возможности и по желанию, может снять его с регистрации. Списать. Это бесплатная услуга, но для ее осуществления нужно иметь «техпаспорт» и номерные знаки. Подробная инструкция по списанию автомобиля доступна по этой ссылке.

Жалобы и подозрения

Обращения в полицию с просьбой вывести старый заброшенный автомобиль, как правило, результата не дают. У правоохранителей нет для этого законных оснований. Другое дело, когда автомобиль может быть заминирован, в нем могут храниться запрещенные для оборота вещества или в отношении него существуют другие подозрения.

Звонки на горячие линии местной власти (в Киеве 1551) также вряд ли дадут какие-то результаты, но если будет несколько обращений в полицию и к городской власти – дело, теоретически, может сдвинуться с места. Единственная законная зацепка, которую могут использовать граждане, чиновники и правоохранители, – это “находка” автомобиля. Если машину “нашли” таким образом, то процедура ее хранения и последующей реализации прописана в соответствующем законе.

Хулиганство, угон или ДТП

Если найти владельца не удалось, а властные структуры помогать отказываются, вариантов остается немного. Иногда хулиганы выталкивают авто, например, на дорогу или делают так, чтобы оно было запарковано с нарушением правил. После этого властные структуры имеют все полномочия для эвакуации авто на штрафплощадку.

Законность такого метода вызывает некоторые сомнения, ведь это в теории можно квалифицировать как “угон”, за что предусмотрена уголовная ответственность. С другой стороны, для оформления “угона” требуется заявление от владельца, а если его нет, то и дела об “угоне” также нет. Кроме того, перемещение заброшенного авто возможно и в случае ДТП. Например, парковался во дворе, зацепил фаркопом и не сразу заметил...

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Конечная цель

Брошенные автомобили стоят во дворах годами и даже десятилетиями. И если в течение столь длительного времени до этих машин никому не было дела, то возможно они действительно никому не мешают? Конечно, убрать такую машину – хорошее дело, но стоит ли оно всех рисков и усилий? Это уже каждый решает для себя.