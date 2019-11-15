Киевский городской совет поддержал проект решения "Об упорядочении ситуации с бесхозными транспортными средствами в Киеве".

Правда в проекте нет точного определения, какие именно транспортные средства следует считать "бесхозными", ведь любой автомобиль на самом деле является чьей-то собственностью. Даже если юридический владелец умер, пропал без вести или уехал за границу, закон предусматривает сохранение, подражание или переход прав собственности.

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Как будут определяться "бесхозяйность" транспортных средств в решении не указано. "Разрешить исполнительному органу Киевсовета (КГГА) перемещать "бесхозные" транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции соответствии с порядком", – говорится в решении.

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который докладывал по этому вопросу, отметил, что сейчас КГГА не имеет полномочий вывозить оставленные или бесхозные транспортные средства. В то же время Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями.

"Поэтому мы имеем в Киеве ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе – имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье", – сказал Пабат.

Сейчас полиция ссылается на свою неправомочность в вопросе эвакуации таких авто. Ведь у большинства "брошенных" транспортных средств есть законные владельцы. Кроме того, ни в одном действующем законе или подзаконном акте нет четкого определения, какой автомобиль следует считать "бесхозяйным", а какой нет.

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Принятым сегодня решением предусмотрено, что КГГА в течение трех месяцев должна разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции Украины.