Київська міська рада підтримала проект рішення "Про впорядкування ситуації з безхазяйними транспортними засобами в м.Києві".

Що правда в проекті немає точного визначення, які саме транспортні засоби слід вважати "безхазяйними", адже будь-який автомобіль насправді є чиєюсь власністю. Навіть якщо його юридичний власник помер, пропав безвісті або виїхав за кордон, закон передбачає збереження, наслідування або перехід прав власності.

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Як саме будуть визначатись "бесхазяйність" транспортних засобів в рішенні не зазначено. “Дозволити виконавчому органу Київради (КМДА) переміщувати “безхазяйні” транспортні засоби для тимчасового зберігання і передачі відповідним підрозділам Нацполіції відповідно до порядку”, - сказано в рішенні.

Депутат Київради Олександр Пабат, який доповідав з цього питання, зазначив, що наразі КМДА не має повноважень вивозити залишені чи безхазяйні транспортні засоби. Водночас Національна поліція через відсутність матеріально-технічної бази не здатна вирішити проблему з такими автівками.

“Через це маємо у Києві ситуацію, коли одне відомство, що відповідає за порядок та благоустрій, не має повноважень щодо дій по відношенню до кинутих авто, друге - має повноваження, але кошти, в разі проходження всіх етапів та проведення аукціону, йдуть на третє”, - сказав Пабат.

Зараз поліція посилається на свою неповноважність в питанні евакуації таких авто. Адже у більшості "кинутих" транспортних засобів є законні власники. Крім того, в жодному чинному законі чи підзаконному акті немає чіткого визначення, який автомобіль слід вважати "бесхазяйним", а який ні.

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Прийнятим сьогодні рішенням передбачено, що КМДА протягом трьох місяців має розробити та подати на затвердження Київради порядок переміщення, тимчасового зберігання і передачі безхазяйних транспортних засобів відповідним підрозділам Національної поліції України.