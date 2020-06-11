Законних методів прибрати з двору чужий покинутий та занедбаний автомобіль майже немає. Але дещо зробити все-таки можливо.

Занедбані та покинуті авто, які стоять у дворі або просто біля будинку, можливо, комусь і заважають. Але якщо авто запарковано без порушень і стоїть на одному місці роками – законних методів його вивезення не передбачено.

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Вся справа в тому, що в українському законодавстві немає чіткого визначення, який саме автомобіль слід вважати занедбаним або покинутим. Отже, поліція та міська влада у більшості випадків не маэ права вивезти такий автомобіль. То що ж робити тим, кому покинуті автомобілі заважають?

Знайти власника

Найкращий метод вирішення проблеми – знайти власника, спадкоємця або людину у якої є “техпаспорт” від цього авто. Як правило, покинуті авто дійсно нікому не потрібні і власник буде радий здихатись його. А якщо йому ще й заплатять за старенький ВАЗ або ЗАЗ кілька тисяч гривень (ціна металобрухту), він буде тільки радий.

Зазвичай мешканці будинку, біля якого запаркований такий автомобіль, знають, кому він належить.

По суті, від власника потрібен лише “техпаспорт” та згода на вивезення. Якщо самостійно викликати евакуатор, то без наявності “техпаспорту” служба евакуації перевозити автомобіль в пункт прийому металобрухту або на розборку не погодиться.

Вивозити авто можна на будь-яку металобазу або на розборку. Також при наявності техпаспорту можна спробувати продати авто за символічну суму. Як це не дивно, але попит на старі і занедбані машини існує, тож виручити кілька тисяч гривень за непотріб цілком можливо.

Власник авто, за можливості та за бажанням, може зняти його з реєстрації. Списати. Це безоплатна послуга, але для її здійснення потрібно мати «техпаспорт» та номерні знаки. Докладна інструкція по списанню автомобіля доступна за цим посиланням.

Скарги та підозри

Звернення в поліцію з проханням вивести старий занедбаний автомобіль, зазвичай, результату не дають. У правоохоронців немає для цього законних підстав. Інша справа - коли автомобіль може бути заміновано, у ньому можуть зберігатись заборонені до обігу речовини, або стосовно нього існують інші підозри.

Дзвінки на гарячі лінії місцевої влади (у Києві 1551) також навряд чи дадуть якісь результат, але якщо буде декілька звернень в поліцію та до міської влади – справа, теоретично, може зрушитись з місця. Єдина законна зачіпка, яку можуть використовувати громадяни, чиновники та правоохоронці – це “знахідка” автомобіля. Якщо машину “знайшли” таким чином, то процедура її зберігання та наступної реалізації прописана у відповідному законі.

Хуліганство, крадіжка або ДТП

Якщо знайти власника не вдалось, а владні структури допомагати відмовляються, варіантів залишається небагато. Іноді хулігани виштовхують авто, наприклад, на дорогу або роблять так, щоб воно було запарковано з порушенням правил. Після цього владні структури мають усі повноваження для евакуації авто на штрафмайданчик.

Законність такого методу викликає деякі сумніви, адже це в теорії можна кваліфікувати як “крадіжка”, за що передбачена кримінальна відповідальність. З іншого боку, для оформлення “крадіжки” потрібна заява від власника, а якщо її немає то, і справи про незаконне заволодіння також не буде. Крім того, переміщення занедбаного авто можливо і у випадку ДТП. Наприклад, паркувався у дворі, зачепив фаркопом та не відразу помітив…

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Кінцева мета

Покинуті автомобілі стоять у дворах роками і навіть десятиліттям. І якщо упродовж такого тривалого часу до цих машин нікому не було діла, то, можливо, вони і справді нікому не заважають? Звісно, прибрати таку машину – добра справа, але чи варта вона усіх ризиків та зусиль? Це вже кожен вирішує для себе.