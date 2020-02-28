Якщо за вами зареєстрований старий автомобіль, на якому давно ніхто не їздить – його можна списати. Для цього варто звернутись в будь-який сервісний центр МВС.

Для більшості громадян списання автомобіля може не мати сенсу. Але у деяких випадках, наприклад, при отримання субсидії або оформлення декларації, списання старого авто може стати корисним. З початку цього року сервісними центрами МВС вже було вибракувано майже 3000 транспортних засобів.

Читайте також: Порівняння цін на таксі Києва

Для вибраковування транспортного засобу потрібно подати наступні документи:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.

Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.

При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу (представника) подає до суб’єкта надання адміністративної послуги або до центру надання адміністративних послуг повний пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у паперовому вигляді.

Вартість послуги:

Безоплатно

Строк надання послуги:

Протягом робочого дня з моменту подання документів.

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;

невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;

в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде не можливе.

Читвайте також: Укртрансбезпека захотіла контролювати українських таксистів