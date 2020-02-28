Чиновники "Укртрансбезпеки" вже обговорюють питання боротьби з перевізниками, які надають послуги поза межами правового поля.

Зараз у Україні склалась парадоксальна ситуація. “Укртрансбезпека” може штрафувати або карати тільки офіційних перевізників з ліцензіями. Ті, хто працює поза межами правого поля – для владних структур недосяжні.

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Українські таксі впродовж десятиліть працювали "у тіні", не сплачуючи податків та не "прогинаючись" під державний контроль. Така ситуація завжди непокоїла чиновників, та періодично дехто з них намагався "приборкати" українських таксистів. Нова команда “Укртрансбезпеки” не стала виключенням.

Очевидно, що втручання держави у справи таксистів призведе, в першу чергу, до збільшення ціна на послуги, а також посприяє перерозподілу рику.

Голова “Укртрансбезпеки” Олександр Погорілий вважає існування ринку таксі без державного регулювання великою проблемою і висловив бажання її вирішити. "Всебічне висвітлення проблематики нелегальних пасажирських перевезень, залучення до діалогу експертів та учасників ринку надало нам змогу оцінити кількісно і якісно перевізників, що провадять свою діяльність поза межами правового поля. Я впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться знайти шляхи вирішення і подолати цю проблему", – наголосив Олександр Погорілий.

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