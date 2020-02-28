Чиновники Укртрансбезопасности уже обсуждают вопросы борьбы с перевозчиками, которые оказывают услуги вне рамок правового поля.

Сейчас в Украине сложилась парадоксальная ситуация. Укртрансбезопасность может штрафовать или наказывать только официальных перевозчиков с лицензиями. Те, кто работает за пределами правого поля, – для властных структур недостижимы.

Читайте также: В киевских такси начали появляться зеркала для пассажиров

Украинские такси на протяжении десятилетий работали "в тени", не платя налогов и не "прогибаясь" под государственный контроль. Такая ситуация всегда беспокоила чиновников, и периодически кое-кто из них пытался "обуздать" украинских таксистов. Новая команда Укртрансбезопасности не стала исключением.

Очевидно, что вмешательство государства в дела таксистов приведет в первую очередь к увеличению цен на услуги, а также поспособствует перераспределению рынка.

Председатель Укртрансбезопасности Александр Погорелый считает существование рынка такси без государственного регулирования большой проблемой и выразил желание ее решить. "Всестороннее освещение проблематики нелегальных пассажирских перевозок, привлечение к диалогу экспертов и участников рынка предоставило нам возможность оценить количественно и качественно перевозчиков, которые осуществляют свою деятельность вне правового поля. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся найти пути решения и преодолеть эту проблему", – подчеркнул Александр Погорелый.

Читатйте также: Сравнение цен на такси Киева