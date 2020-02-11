Стоимость проезда из центра столицы на 7 и 12 км у различных служб такси.

Для того, чтобы определить самую дешевую и самую дорогую службу такси Киева, эксперты Портал "Такси Сервис" посчитали стоимость проезда в двух одинаковых направлениях.

Для 40 служб такси в один день вычислили стоимость проезда из центра (Бульвар Тараса Шевченко 16) на левый берег Днепра протяженностью 12 км (до Харьковского шоссе, 8) и на правый берег из той же точки до ул. Лагерной 30-34 (протяженность маршрута – 7 км). Первая поездка занимает где-то 26 минут, вторая – 17.

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Название такси Цена за 7 км (грн.) Цена за 12 км (грн.) 292 84 114 Киев 99 131 3933 78 105 838 70 93 Абсолют 85 119 Винтаж 80 103 Элит 189 247 Лекс 63 87 Оптимальное 579 84 113 571 75 102 ПСН 81 108 Студент 63 88 Авангард 65 91 Мета 88 113 Аист 60 83 МС 88 119 UberX 76 117 Экспресс 92 132 902 80 103 Лайм 61 83 ВипЛюкс 125 160 Bolt 74 109 296 84 109 Бинго 61 83 Аврора 63 88 Кенгуру 75 98 Веном 80 103 898 62 85 Хотей 115 155 Uklon 82 113 Гранд 81 108 Сова 79 106 Лимузин 67 94 Корона 65 88 Red 78 111 Беру 63 87 Линкор 91 125 UGO 79 108 Эконом-Авто 67 94 №1 68 93 * стоимость рассчитывалась онлайн в дневное время

Результат сравнения:

Самое дешевое такси на 7 км: Лекс, Аист, Лайм, Бинго, 898

Самое дешевое такси на 12 км Студент, Лекс, Лайм, Беру Бинго

Самое дорогое такси на 7 км Элит, Экспресс, Хотей, ВипЛюкс, Киев

Самое дорогое такси на 12 км Элит, ВипЛюкс, Экспресс, Хотей, Линкор

Самый дешевый агрегатор такси на 7 км: Bolt

Самый дорогой агрегатор такси на 7 км: Uklon

Самый дешевый агрегатор на 12 км: Bolt

Самый дорогой агрегатор на 12 км: Uber

Напомним, что в Киеве начало работу "женское" такси.