Стоимость проезда из центра столицы на 7 и 12 км у различных служб такси.
Для того, чтобы определить самую дешевую и самую дорогую службу такси Киева, эксперты Портал "Такси Сервис" посчитали стоимость проезда в двух одинаковых направлениях.
Для 40 служб такси в один день вычислили стоимость проезда из центра (Бульвар Тараса Шевченко 16) на левый берег Днепра протяженностью 12 км (до Харьковского шоссе, 8) и на правый берег из той же точки до ул. Лагерной 30-34 (протяженность маршрута – 7 км). Первая поездка занимает где-то 26 минут, вторая – 17.
Читайте также: такси из аэропорта Борисполь в центр Киева стоит дешевле, чем в большинстве стран Европы.
|Название такси
|Цена за 7 км (грн.)
|Цена за 12 км (грн.)
|292
|84
|114
|Киев
|99
|131
|3933
|78
|105
|838
|70
|93
|Абсолют
|85
|119
|Винтаж
|80
|103
|Элит
|189
|247
|Лекс
|63
|87
|Оптимальное 579
|84
|113
|571
|75
|102
|ПСН
|81
|108
|Студент
|63
|88
|Авангард
|65
|91
|Мета
|88
|113
|Аист
|60
|83
|МС
|88
|119
|UberX
|76
|117
|Экспресс
|92
|132
|902
|80
|103
|Лайм
|61
|83
|ВипЛюкс
|125
|160
|Bolt
|74
|109
|296
|84
|109
|Бинго
|61
|83
|Аврора
|63
|88
|Кенгуру
|75
|98
|Веном
|80
|103
|898
|62
|85
|Хотей
|115
|155
|Uklon
|82
|113
|Гранд
|81
|108
|Сова
|79
|106
|Лимузин
|67
|94
|Корона
|65
|88
|Red
|78
|111
|Беру
|63
|87
|Линкор
|91
|125
|UGO
|79
|108
|Эконом-Авто
|67
|94
|№1
|68
|93
|
* стоимость рассчитывалась онлайн в дневное время
Результат сравнения:
- Самое дешевое такси на 7 км: Лекс, Аист, Лайм, Бинго, 898
- Самое дешевое такси на 12 км Студент, Лекс, Лайм, Беру Бинго
- Самое дорогое такси на 7 км Элит, Экспресс, Хотей, ВипЛюкс, Киев
- Самое дорогое такси на 12 км Элит, ВипЛюкс, Экспресс, Хотей, Линкор
- Самый дешевый агрегатор такси на 7 км: Bolt
- Самый дорогой агрегатор такси на 7 км: Uklon
- Самый дешевый агрегатор на 12 км: Bolt
- Самый дорогой агрегатор на 12 км: Uber
Напомним, что в Киеве начало работу "женское" такси.