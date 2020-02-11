Стоимость проезда из центра столицы на 7 и 12 км у различных служб такси.

Для того, чтобы определить самую дешевую и самую дорогую службу такси Киева, эксперты Портал "Такси Сервис" посчитали стоимость проезда в двух одинаковых направлениях.

Для 40 служб такси в один день вычислили стоимость проезда из центра (Бульвар Тараса Шевченко 16) на левый берег Днепра протяженностью 12 км (до Харьковского шоссе, 8) и на правый берег из той же точки до ул. Лагерной 30-34 (протяженность маршрута – 7 км). Первая поездка занимает где-то 26 минут, вторая – 17.

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Название такси Цена за 7 км (грн.) Цена за 12 км (грн.)
292 84 114
Киев 99 131
3933 78 105
838 70 93
Абсолют 85 119
Винтаж 80 103
Элит 189 247
Лекс 63 87
Оптимальное 579 84 113
571 75 102
ПСН 81 108
Студент 63 88
Авангард 65 91
Мета 88 113
Аист 60 83
МС 88 119
UberX 76 117
Экспресс 92 132
902 80 103
Лайм 61 83
ВипЛюкс 125 160
Bolt 74 109
296 84 109
Бинго 61 83
Аврора 63 88
Кенгуру 75 98
Веном 80 103
898 62 85
Хотей 115 155
Uklon 82 113
Гранд 81 108
Сова 79 106
Лимузин 67 94
Корона 65 88
Red 78 111
Беру 63 87
Линкор 91 125
UGO 79 108
Эконом-Авто 67 94
№1 68 93

* стоимость рассчитывалась онлайн в дневное время

Результат сравнения:

  • Самое дешевое такси на 7 км: Лекс, Аист, Лайм, Бинго, 898
  • Самое дешевое такси на 12 км Студент, Лекс, Лайм, Беру Бинго
  • Самое дорогое такси на 7 км Элит, Экспресс, Хотей, ВипЛюкс, Киев
  • Самое дорогое такси на 12 км Элит, ВипЛюкс, Экспресс, Хотей, Линкор
  • Самый дешевый агрегатор такси на 7 км: Bolt
  • Самый дорогой агрегатор такси на 7 км: Uklon
  • Самый дешевый агрегатор на 12 км: Bolt
  • Самый дорогой агрегатор на 12 км: Uber

Напомним, что в Киеве начало работу "женское" такси.