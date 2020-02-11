Скільки коштує проїхати з центру столиці на 7 та 12 км у різних служб таксі.

Для того, щоб визначити найдешевшу та найдорожчу службу таксі Києва, експерти Портал “Таксі Сервіс” порахували вартість проїзду у двох однакових напрямках.

Для 40 служб таксі в один день вирахували варітсть проїзду з центру (Бульвар Тараса Шевченка 16) на лівий берег Дніпра протяжністю 12 км (до Харківське шосе, 8) та на правий берег з тієї ж точки до вул. Табірна 30-34 (протяжність маршруту – 7 км). Перша поїздка займає десь 26 хвилин, друга – 17.

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Назва таксі Ціна за 7 км (грн.) Ціна за 12 км (грн.) 292 84 114 Київ 99 131 3933 78 105 838 70 93 Абсолют 85 119 Вінтаж 80 103 Еліт 189 247 Лекс 63 87 Оптимальне 579 84 113 571 75 102 ПСН 81 108 Студент 63 88 Авангард 65 91 Мета 88 113 Аїст 60 83 МС 88 119 UberX 76 117 Експрес 92 132 902 80 103 Лайм 61 83 ВіпЛюкс 125 160 Bolt 74 109 296 84 109 Бінго 61 83 Аврора 63 88 Кенгуру 75 98 Веном 80 103 898 62 85 Хотей 115 155 Uklon 82 113 Гранд 81 108 Сова 79 106 Лімузин 67 94 Корона 65 88 Red 78 111 Беру 63 87 Лінкор 91 125 UGO 79 108 Економ-Авто 67 94 №1 68 93 * варість розраховувалась онлайн в денний час

Результат порівняння:

Найдешевше таксі на 7 км: Лекс, Лелека, Лайм, Бінго, 898

Найдешевше таксі на 12 км: Студент, Лекс, Лайм, Беру Бінго

Найдорожче таксі на 7 км: Еліт, Експрес, Хотей, Віплюкс, Київ

Найдорожче таксі на 12 км: Еліт, ВіпЛюкс, Експрес, Хотей, Лінкор

Найдешевший агрегатор таксі на 7 км: Bolt

Найдорожчий агрегатор таксі на 7 км: Uklon

Найдешевший агрегатор на 12 км: Bolt

Найдорожчий агрегатор на 12 км: Uber

Нагадаємо, що в Києві розпочало роботу “жіноче” таксі.