Скільки коштує проїхати з центру столиці на 7 та 12 км у різних служб таксі.

Для того, щоб визначити найдешевшу та найдорожчу службу таксі Києва, експерти Портал “Таксі Сервіс” порахували вартість проїзду у двох однакових напрямках.

Для 40 служб таксі в один день вирахували варітсть проїзду з центру (Бульвар Тараса Шевченка 16) на лівий берег Дніпра протяжністю 12 км (до Харківське шосе, 8) та на правий берег з тієї ж точки до вул. Табірна 30-34 (протяжність маршруту – 7 км). Перша поїздка займає десь 26 хвилин, друга – 17.

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Назва таксі Ціна за 7 км (грн.) Ціна за 12 км (грн.)
292 84 114
Київ 99 131
3933 78 105
838 70 93
Абсолют 85 119
Вінтаж 80 103
Еліт 189 247
Лекс 63 87
Оптимальне 579 84 113
571 75 102
ПСН 81 108
Студент 63 88
Авангард 65 91
Мета 88 113
Аїст 60 83
МС 88 119
UberX 76 117
Експрес 92 132
902 80 103
Лайм 61 83
ВіпЛюкс 125 160
Bolt 74 109
296 84 109
Бінго 61 83
Аврора 63 88
Кенгуру 75 98
Веном 80 103
898 62 85
Хотей 115 155
Uklon 82 113
Гранд 81 108
Сова 79 106
Лімузин 67 94
Корона 65 88
Red 78 111
Беру 63 87
Лінкор 91 125
UGO 79 108
Економ-Авто 67 94
№1 68 93

* варість розраховувалась онлайн в денний час

Результат порівняння:

  • Найдешевше таксі на 7 км: Лекс, Лелека, Лайм, Бінго, 898
  • Найдешевше таксі на 12 км: Студент, Лекс, Лайм, Беру Бінго
  • Найдорожче таксі на 7 км: Еліт, Експрес, Хотей, Віплюкс, Київ
  • Найдорожче таксі на 12 км: Еліт, ВіпЛюкс, Експрес, Хотей, Лінкор
  • Найдешевший агрегатор таксі на 7 км: Bolt
  • Найдорожчий агрегатор таксі на 7 км: Uklon
  • Найдешевший агрегатор на 12 км: Bolt
  • Найдорожчий агрегатор на 12 км: Uber

Нагадаємо, що в Києві розпочало роботу “жіноче” таксі.