Скільки коштує проїхати з центру столиці на 7 та 12 км у різних служб таксі.
Для того, щоб визначити найдешевшу та найдорожчу службу таксі Києва, експерти Портал “Таксі Сервіс” порахували вартість проїзду у двох однакових напрямках.
Для 40 служб таксі в один день вирахували варітсть проїзду з центру (Бульвар Тараса Шевченка 16) на лівий берег Дніпра протяжністю 12 км (до Харківське шосе, 8) та на правий берег з тієї ж точки до вул. Табірна 30-34 (протяжність маршруту – 7 км). Перша поїздка займає десь 26 хвилин, друга – 17.
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|Назва таксі
|Ціна за 7 км (грн.)
|Ціна за 12 км (грн.)
|292
|84
|114
|Київ
|99
|131
|3933
|78
|105
|838
|70
|93
|Абсолют
|85
|119
|Вінтаж
|80
|103
|Еліт
|189
|247
|Лекс
|63
|87
|Оптимальне 579
|84
|113
|571
|75
|102
|ПСН
|81
|108
|Студент
|63
|88
|Авангард
|65
|91
|Мета
|88
|113
|Аїст
|60
|83
|МС
|88
|119
|UberX
|76
|117
|Експрес
|92
|132
|902
|80
|103
|Лайм
|61
|83
|ВіпЛюкс
|125
|160
|Bolt
|74
|109
|296
|84
|109
|Бінго
|61
|83
|Аврора
|63
|88
|Кенгуру
|75
|98
|Веном
|80
|103
|898
|62
|85
|Хотей
|115
|155
|Uklon
|82
|113
|Гранд
|81
|108
|Сова
|79
|106
|Лімузин
|67
|94
|Корона
|65
|88
|Red
|78
|111
|Беру
|63
|87
|Лінкор
|91
|125
|UGO
|79
|108
|Економ-Авто
|67
|94
|№1
|68
|93
|
* варість розраховувалась онлайн в денний час
Результат порівняння:
- Найдешевше таксі на 7 км: Лекс, Лелека, Лайм, Бінго, 898
- Найдешевше таксі на 12 км: Студент, Лекс, Лайм, Беру Бінго
- Найдорожче таксі на 7 км: Еліт, Експрес, Хотей, Віплюкс, Київ
- Найдорожче таксі на 12 км: Еліт, ВіпЛюкс, Експрес, Хотей, Лінкор
- Найдешевший агрегатор таксі на 7 км: Bolt
- Найдорожчий агрегатор таксі на 7 км: Uklon
- Найдешевший агрегатор на 12 км: Bolt
- Найдорожчий агрегатор на 12 км: Uber
Нагадаємо, що в Києві розпочало роботу “жіноче” таксі.