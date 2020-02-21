В Киеве сфотографировали машину, которая оборудована зеркалами заднего обзора для пассажиров.

Автомобили с такими зеркалами используются в некоторых азиатских странах, где много двухколесного транспорта и велосипедов. Зеркала предназначены для того, чтобы пассажир, выходя из машины, не сбил дверью велосипедиста или мотоциклиста.

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Как такие автомобили оказываются в Украине и будут ли они выполнять функцию такси пока неизвестно. Но сама идея, которая позволяет повысить безопасность велосипедистов и других участников движения, может понравиться многим.