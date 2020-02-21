В Києві сфотографували машину, яка обладнана дзеркалами заднього огляду для пасажирів.

Автомобілі з таким дзеркалам використовують в службах таксі у деяких азіатських країнах, де багато двоколісного транспорту та велосипедів. Дзеркала призначені для того, аби пасажир, виходячи з машини, не збив дверима велосипедиста або мотоцикліста.

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Як такі автомобілі опиняються в Україні і чи будуть вони виконувати функцію таксі, наразі невідомо. Але сама ідея, яка дозволяє підвищити безпеку велосипедистів та інших учасників руху, може сподобатись багатьом.