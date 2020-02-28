Если на вас числится старый автомобиль, на котором давно никто не ездит – его можно списать. Для этого можно обратиться в любой сервисный центр МВД.
Для большинства граждан списание автомобиля может не иметь смысла. Но в некоторых случаях, например, получения субсидии или оформления декларации, списание старого авто может стать полезным. С начала этого года сервисными центрами МВД уже было выбраковано почти 3 000 транспортных средств.
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Для списания транспортного средства нужно подать следующие документы:
- Заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- Свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт, при наличии);
- Номерные знаки (при наличии);
- Для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение;
- Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности – согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на списание;
- При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.
Последовательность действий получателя услуги:
- Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо (представителя) подает субъекту предоставления административной услуги или в центр предоставления административных услуг полный пакет документов, необходимых для получения административной услуги, в бумажном виде.
Стоимость услуги:
- Бесплатно.
Строк предоставления услуги:
- В течение рабочего дня с момента подачи документов.
Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- Подача к субъекту предоставления административной услуги неполного пакета документов;
- Несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в представленных документах;
- В результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.
После списания транспортного средства восстановление регистрации будет невозможно.
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