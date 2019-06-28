Ситуация довольно распространенная: ездил человек на машине, купленной по "доверке" или по "по техпаспорту", но вдруг нечаянно узнал, что законного собственника авто давно уж нет в живых... Как переоформить машину на себя в таком случае?

Начнем с того, что переоформлять на себя автомобиль с неживым собственником не всегда рентабельно, да не всегда и нужно. Поскольку, во-первых, это может обойтись в сумму, большую, чем цена машины, а во-вторых, ездить на авто согласно п. 2.1 ПДД Украины, можно просто имея при себе регистрационный документ на него – без ссылок на место пребывания указанного в нем собственника.

Если у вас на руках техпаспорт старого образца, в нем можно найти домашний адрес юридического собственника машины.

Однако, если вам вдруг захотелось, чтобы все было юридически правильно, придется предпринять некоторые шаги. Собственно, законных вариантов немного – нужно найти родственников бывшего собственника, по возможности ближайших, и упросить их вступить во владение автомобилем. Чтобы затем они продали, подарили, передали по доверенности ваш автомобиль вам.

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Отправляясь на переговоры с родственниками, имейте в виду несколько нюансов.

Так, прежде всего, нужно найти этих людей.

Во-вторых, они должны захотеть ввязаться в хлопоты с оформлением наследства и машины сначала на себя, а потом и на вас. Скорее всего, вам придется заинтересовать граждан материально.

Более-менее дорогие автомобили не стоит покупить без переоформления на свое имя, даже если ситуация не выглядит подозрительной.

Если умер собственник автомобиля давно, более полугода, для оформления наследства на кого-то из наследников нужно обращаться в суд. Где придется объяснить, почему претензии на наследство не были предъявлены в оговоренный законом 6-месячный срок, и доказать свою принадлежность к родству. Суд может обязать нотариуса оформить наследство на определенного родственника, а может и не обязать. При благоприятном решении дела нотариус оформляет наследство, наследник вступает в права и продает теперь уже свой автомобиль вам. Естественно, в идеале эти действия будут лишь юридическими формальностями и платить деньги за машину вам не придется.

Тысячи автомобилей по всей стране преждевременно попадают на свалку из-за проблем с документами: таковы реалии.

При оформлении автомобиля таким образом придется понести финансовые затраты: заплатить судебный сбор (определенный % от остаточной стоимости машины) и услуги нотариуса.

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Имейте в виду, что обращаясь к наследникам номинального собственника вашей машины, вы в определенной мере рискуете. Они могут не знать ничего о данной машине, могут обрадоваться такому “подарку судьбы”, а могут остаться равнодушными ко всем вашим просьбам. Более того, теоретически наследники имеют основания переоформить машину на себя и забрать ее себе. Поэтому на начальном этапе знакомства с ними попробуйте оценить вероятность такого исхода: возможно, не стоит рисковать и есть смысл сохранить существующее положение вещей.

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