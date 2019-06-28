Ситуація досить поширена: їздила людина на машині, купленій по "довіреності" або "по техпаспорту", але раптом випадково дізнається, що законного власника авто давно вже немає в живих... Як переоформити машину на себе в такому випадку?

Почнемо з того, що переоформляти на себе автомобіль з неживим власником не завжди доцільно. Оскільки, по-перше, це може обійтися в суму, більшу, ніж ціна машини, а по-друге, їздити на авто згідно п. 2.1 ПДР України, можна просто маючи при собі реєстраційний документ на нього – без посилань на місце перебування зазначеного в ньому власника.



Якщо у вас на руках техпаспорт старого зразка, в ньому можна знайти домашню адресу юридичного власника машини.

Однак, якщо потрібно, щоб все було юридично правильно, доведеться зробити деякі кроки. Власне, законних варіантів небагато – потрібно знайти родичів колишнього власника, за можливості найближчих, і вмовити їх вступити у володіння автомобілем. Щоб потім вони продали, подарували, передали за дорученням ваш автомобіль вам.

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Вирушаючи на переговори з родичами, майте на увазі кілька нюансів.

Звісно, перш за все, потрібно знайти цих людей.

По-друге, вони повинні захотіти вв'язатися у клопоти з оформлення спадщини і машини спочатку на себе, а потім і на вас. Швидше за все, вам доведеться зацікавити громадян матеріально.

Більш-менш дорогі автомобілі не варто купувати без переоформлення на своє ім'я, навіть якщо ситуація не виглядає підозрілою.

Якщо помер власник автомобіля давно, більше півроку, для оформлення спадщини на когось із спадкоємців потрібно звертатися в суд. Де доведеться пояснити, чому претензії на спадщину не були пред'явлені в обумовлений законом 6-місячний термін, і довести свою приналежність до споріднення. Суд може зобов'язати нотаріуса оформити спадщину на певного родича, а може і не зобов'язати. При сприятливому вирішенні справи нотаріус оформляє спадщину, спадкоємець вступає в права і продає тепер уже свій автомобіль вам. Звісно, в ідеалі ці дії будуть лише юридичними формальностями і платити гроші за машину вам не доведеться.

Тисячі автомобілів по всій країні передчасно потрапляють на звалище через проблеми з документами: такі реалії.

При оформленні автомобіля таким чином доведеться понести фінансові витрати: заплатити судовий збір (певний % від залишкової вартості машини) і послуги нотаріуса. Швидше за все, витрати на реєстрацію машини на спадкоємця теж доведеться брати на себе вам.

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Майте на увазі, що звертаючись до спадкоємців номінального власника вашої машини, ви певною мірою ризикуєте. Вони можуть не знати нічого про цю машину, можуть зрадіти такому "подарунку долі", а можуть залишитися байдужими до всіх ваших прохань. Більш того, теоретично спадкоємці мають підстави переоформити машину на себе і забрати її собі. Тому на початковому етапі знайомства з ними спробуйте оцінити ймовірність такого результату: можливо, не варто ризикувати і є сенс зберегти існуючий стан речей.

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