Всі вони були майже в ідеальному стані.
Харківський колекціонер Володимир Логінов повідомив в Фейсбук, що з окупованої території під Харковом було вивезено у невідомому напрямку 5 ретро-автомобілів в ідеальному стані.
Серед них:
- ГАЗ 12 ЗИМ, чорного кольору, повна реставрація
- ГАЗ 13 "Чайка", чорного кольору, повна реставрація
- ГАЗ 14 "Чайка", чорного кольору, повна реставрація
- ГАЗ 21, перший випуск, білого кольору, повна реставрація
- ГАЗ 21, третій випуск, колір "кави з молоком", ідеальний стан
"Нехай руки відсохнуть, і все інше, тому, хто його вкрав та володітиме, окрім реального господаря, - написав Володимир Логінов".
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