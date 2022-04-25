Всі вони були майже в ідеальному стані.

Харківський колекціонер Володимир Логінов повідомив в Фейсбук, що з окупованої території під Харковом було вивезено у невідомому напрямку 5 ретро-автомобілів в ідеальному стані.

Серед них:

ГАЗ 12 ЗИМ, чорного кольору, повна реставрація

ГАЗ 13 "Чайка", чорного кольору, повна реставрація

ГАЗ 14 "Чайка", чорного кольору, повна реставрація

ГАЗ 21, перший випуск, білого кольору, повна реставрація

ГАЗ 21, третій випуск, колір "кави з молоком", ідеальний стан

"Нехай руки відсохнуть, і все інше, тому, хто його вкрав та володітиме, окрім реального господаря, - написав Володимир Логінов".

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