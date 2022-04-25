Все они были почти в идеальном состоянии.

Харьковский коллекционер Владимир Логинов сообщил в фейсбуке, что с оккупированной территории под Харьковом было вывезено в неизвестном направлении 5 ретро-автомобилей в идеальном состоянии.

Среди них:

ГАЗ 12 ЗИМ, черного цвета, полная реставрация;

ГАЗ 13 “Чайка"” черного цвета, полная реставрация;

ГАЗ 14 “Чайка”, черного цвета, полная реставрация;

ГАЗ 21, первый выпуск, белого цвета, полная реставрация;

ГАЗ 21, третий выпуск, цвет “кофе с молоком”, идеальное состояние.

“Пусть руки отсохнут, и все остальное, тому, кто его украл и будет владеть, кроме реального хозяина”, – написал Владимир Логинов.

Напомним, почему ЛуАЗ обходил в грязи УАЗики?