Меряться возможностями всегда интересно, даже если оппоненты относятся к разным весовым категориям. И особенно интересно, когда результат соревнований получается вопреки ожиданиям. Почему же маленькая "Волынь" оказывалась лучше на бездорожье, чем УАЗ?

Мы не будем здесь утверждать, что ЛуАЗ-969 однозначно лучше на грязи старого вояки УАЗа. Но ведь никто не будет отрицать, что во многих случаях “Волынянка” оказывается таки впереди. Та самая, маленькая, шумная и дешевая – как такое в конце концов может быть?

ЛуАЗ-969 создали на основе армейской амфибии ТПК, поэтому внешне он получился не очень эстетичным. На фото – поздняя версия ЛуАЗика с индексом 969М.

“Авто 24” разобрался с внедорожными качествами луцкого вездехода – и нашел немало интересного и необычного в его конструкции.

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Концепция ЛуАЗика была запутанной: у конструкторов была задача сделать машину с невероятной проходимостью, но с небольшими габаритами. Плюс к тому же – на агрегатах существующих в то время серийных моделей. И справились, и автомобиль получился во многом уникальный. На этот раз мы поговорим лишь о тех особенностях, которые дали “Волынянке” ее невероятную проходимость.

Большинство агрегатов вездеходов ЛуАЗ заимствованы у других массовых автомобилей, что объясняет долгую жизнь модели. Исключение – детали подвески и трансмиссии

Масса

При том, что ЛуАЗ-969 был (да собственно и есть!) настоящим внедорожником, он получился довольно легким – имеет снаряженную массу 960 кг. И при этом берет 400 кг полезной нагрузки. Благодаря скромному весу он меньше увязает в рыхлом грунте и снегу, а это очень важно для машины подобного класса. В случае же, когда машина таки начнет “садиться”, поможет почти полностью гладкое днище. В отличие от того же УАЗика и других конкурентов, луцкий автомобиль имеет торсионную подвеску колес, из-за чего снизу нет выступающих элементов вроде рессор, тяг и рычагов. Элементы трансмиссии тоже не выступают вниз.

Трансмиссия

Проще говоря, секрет ЛуАЗа – не в каком-то одном его качестве, а в комплексе технических решений, и трансмиссия – лишь одна из составляющих. Итак, у машины все ведущие колеса, но вы удивитесь, когда узнаете, что владельцы пользуются режимом 4х4 нечасто. Дело в том, что постоянный привод у 969-го – на переднюю ось. При расположении двигателя в переднем свесе – то есть спереди передних колес – это настолько эффективно загружало ведущие “по умолчанию” колеса, что подключать легкий задок водитель даже не успевал: машинка выбиралась из грязи или снега на одном только переднем приводе.

Феноменальная проходимость “Волынянки” объясняется ее военным происхождением: ее “отец” ТПК имеет все для преодоления сурового бездорожья

Но при необходимости привод на задний мост можно активировать – причем одним лишь движением рычага возле основного “селектора”, в отличие от УАЗа, потребности выходить из машины и включать “хабы” на колесах нет. Добавим, что подключение второй пары колес к приводу жесткое, без дифференциала, и это типичное решение для бескомпромиссных внедорожников.

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В придачу у ЛуАЗа есть пониженная передача, которая повышает крутящий момент на колесах и позволяет преодолевать тяжелые грунты и глубокий снег. Для технических фанатов добавим, что это не пониженный ряд всей трансмиссии (типа Low у иномарок), а именно одна “ползучая” передача – так сказать, “минус первая”, ниже нее. Это решение обусловлено производственными нюансами ЛуАЗа, оно по сей день встречается на некоторых кроссоверах, с тем отличием, что активируется она сегодня не отдельным рычагом, а общим рычагом МКП.

Трансмиссия ЛуАЗика имеет: привод 4х4, пониженную передачу, блокировку заднего дифференциала. Колесные редукторы обеспечивают клиренс 280 мм

На этом арсенал трансмиссии ЛуАЗа не исчерпан: в отличие от УАЗика, у “Волынянки” есть блокировка дифференциала задней оси. Если одно из задних колес начнет буксовать (а это вероятно при “луазовской” малой загруженности задней оси), то блокировка оставит в действии второе колесо. И скромный опыт журналистов "Авто 24", и богатый опыт луазоводов со стажем свидетельствует, что потребность активации блокировки дифа задка возникает очень и очень нечасто – машине достаточно других средств.

Ходовая и геометрия

ЛуАЗ - 969 во всех своих модификациях – один из немногих внедорожников своего времени, имевший полностью независимую подвеску. Это позволяло ему на любой дороге доставать шинами до грунта – колеса не вывешивались и не буксовали. Для небольших колес 13-го размера это важное качество, и поддерживать его помогают колесные редукторы.

ЛуАЗ компактный и легкий, поэтому ему вполне достаточно двигателя от “Запорожца”. Более того, из-за чрезмерного крутящего момента на колесах ему порой не хватает сцепного веса

Расположенные возле каждого колеса, эти редукторы обеспечивают машине рекордный клиренс 280 мм – такого нет даже у самого массового УАЗика, который имеет лишь 220 мм. Для справедливости скажем, что у УАЗов тоже могут быть колесные редукторы, но они встречаются лишь на некоторых специальных армейских комплектациях, и с ними клиренс достигает 300 мм.

Двигатель

Сорокасильный двигатель ЛуАЗа – одно из его слабых мест.: владельцам не нравится небольшой ресурс мотора. А вот насчет мощности – ее машине в целом хватает, даже ранние версии с мотором в 30 л.с. вполне удовлетворяли рядовых пользователей. Наиболее распространенный на этой модели 1,2-литровый мотор в 40 л.с. свой крутящий момент в 75 Нм выдает на небольших оборотах 2200 об/мин. Это очень удобно для движения по трудным дорогам, и в большой степени именно благодаря ему машина имеет такие выдающиеся качества на бездорожье.

Четырехцилиндровый V-образный мотор висит спереди передней оси – именно поэтому ЛуАЗ в грязи часто обходится без подключения привода задних колес

Рекомендация Авто 24

Если перед вами действительно стоит выбор между “Волынянкой” и УАЗом, учтите, что при нынешних условиях это автомобили разных концепций. Да, проходимость у них на одном уровне, но УАЗик не только более вместителен, а более пригоден к регулярной напряженной эксплуатации. Он имеет больший запас прочности и ресурса, и к тому же к нему проще подбирать запчасти. Хотя задачи, когда нужна компактность и возможность “вынести” машину на руках в наше время тоже случаются, и тогда “Волынь” будет вне конкуренции.

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