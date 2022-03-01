В Укравтодоре показали новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено".

Этого знака нет в Правилах дорожного движения, но, как становится понятно из фото, уже изготовлено по меньшей мере шесть таких знаков.

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"Перед вами – новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен, или встреть смерть". С сегодняшнего дня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах", – сказано на официальной странице Укравтодор в соцсети.