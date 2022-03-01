В Укравтодорі показали новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено".

Цього знаку немає у Правилах дорожнього руху, але, як стає зрозуміло з фото, вони незабаром з’являться на дорогах.

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"Перед вами – новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть". Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах", – сказано на офіційній сторінці Укравтодор у соцмережі.