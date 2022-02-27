Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам.

У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Поможем им попасть прямо в ад, обращаются к украинцам в Укравтодоре.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи.

НЕХУЙ ШАСТАТЬ!

Напомним, как безопасно ездить на машине во время боевых действий