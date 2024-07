Новий дорожній знак "Цілуй та йди" шириться Європою: до чого він зобов’язує

Братислава долучилася до нового європейського проекту безпеки Kiss and Go: в столиці Словаччини поки діє єдина зона зі знаком "Kiss & Go", що в перекладі звучить як "Цілуй та йди".