Новий дорожній знак "Цілуй та йди" шириться Європою: до чого він зобов’язує

Зона безпеки, що регулюється цим знаком, підпадає під проєкт школи на вулиці Бардошова з німецькою мовою навчання. На період літніх канікул його зняли, але з 1 вересня знову повернуть на дорогу.

Проєкт Kiss and Go не прописаний Законом про дорожній рух, тому тут застосовуються стандартні правила дорожнього руху. Дорожній знак не є офіційним. Однак його беззастережно виконують батьки, котрі вранці привозять дітей до школи на своїх автомобілях.

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Сторонні учасники дорожнього руху також пройнялися важливістю проєкту, ніхто не сигналить, не підганяє, не лається, оскільки є повне розуміння того, що започаткована справа позитивно позначилася на швидкості руху.

Загальний вигляд інформаційного знака з текстом та малюнком. Фото: Deutsche Schule Bratislava

Раніше перед заняттями в години пік тут були величезні затори, оскільки прямо з дороги батьки відводили малечу до дверей навчального закладу і лише через 5-7 хвилин поверталися до машини. Це сильно стримувало рух і викликало невдоволення як батьків, котрі чекали своєї черги для під’їзду, так й сторонніх до школи водіїв.

Проти не був ніхто

З появою нового знака, про встановлення якого заздалегідь було повідомлено на шкільних зборах і що схвально зустріли батьки, проблема заторів зникла. Процес відправлення малечі на заняття пішов значно швидше.

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Батьки мають всього 2 хвилини, які відводяться на те, щоб школяр без поспіху вибрався з машини, поцілував маму чи тата і почимчикував на уроки. Звісно, малеча цей шлях проходить під наглядом чергових з учнів старших класів та вчителів.

Проєкт Deutsche Schule Bratislava, спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху біля школи, вже вивчається іншими навчальними закладами і, ймовірно, з 1 вересня буде запроваджений багатьма закладами освіти. Головне, батьки не затримуються на місці з автомобілем, не проводжають малюків до дверей.

Офіційно тут рух регулює знак "Діти", але неофіційна табличка Kiss and Go виконується водіями ще ретельніше. Фото: Deutsche Schule Bratislava

Натомість відбувається "поцілунок і йди": маленький школяр цілує батьків на прощання й без них йде на заняття під контролем чергових. Така ініціатива не тільки підвищує безпеку, але й сприяє розвитку духу спільності, взаємодопомоги та, головне, взаємоповаги та зростанню культури учасників дорожнього руху.

Kiss за європейськими стандартами

Загалом дорожні знаки "Kiss & Go" (Цілуй та йди) та "Kiss & Ride" (Цілуй та їдь) у містах Європи зустрічаються доволі часто. В Іспанії одним з перших проєкт Kiss and Go запустив муніципалітет Логроньо. Це покращило мобільність та безпеку довкола CEIP Navarrete el Mudo та IES Batalla de Clavijo.

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Приклад підтримало інше іспанське місто Сан-Хуан-де-Аликанте. Мета така сама: під час входу та виходу учнів біля дверей шкіл зменшено кількість машин, що робить шлях безпечнішими.Тепер досвід запозичують інші міста.

Угорське місто Печі також використовує безпечні зони Kiss & Go (угор. Рuszi és menj). Система швидкого паркування відразу стала популярною, батькам подобається, що вони можуть біля школи зручно, швидко та безпечно відправити дитину на уроки. Муніципалітет у співпраці з навчальними закладами облаштував зони Kiss & Go, які полегшують доступ до дев'яти навчальних закладів протягом навчального року.

Окрім інформаційної таблички Kiss & Go біля школи, муніципалітет міста Печі позначив зону дії знака ще й дорожньою розміткою такого ж змісту. Фото: мерія Печі

Португалія також не лишилася осторонь. Там у багатьох містах, починаючи з Лісабона, створили власні зони Kiss & Ride, що дозволило розділити рух пішоходів і автомобілів біля входів до шкіл.

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Основна мета – уникнути звички зупинятися транспортом у другому ряду вулиці й висаджувати малечу. Це дозволило гарантувати максимальну безпеку під час прибуття та від'їзду школярів.

Португальці обмежили швидкість автомобілів до 20 км/год, а зупинки дозволено лише на 1 хвилину, чого цілком достатньо для висадки або посадки дітей. Фото: Municipal de Lisboa

Такі "двохвилинки" часто можна побачити біля шкіл Баку. Щоправда, в Азербайджані інформаційну табличку супроводжує напис "Düşürt & Get", але зміст від цього не змінився. І хоча водити дитину до школи – це місцева традиція, що створювала ранкові затори, новий знак зняв надмірну опіку й суттєво допоміг прискорити рух транспорту біля школи

В деяких містах Німеччини пішли своїм шляхом і вирішили, якщо знак неофіційний, то і стандарти у кожного свої. Головне, щоб все було зрозуміло. Фото: Pascal Höfig

Початкова школа ім. Гете-Кеплера в німецькому Вюрцбурзі створила паркувальні місця Kiss and Ride, де батьки повинні попрощатися з дітьми, але не супроводжувати їх до парти чи дверей. Таким чином, адміністрація школи обмежила роботу "маминого таксі" з надмірною опікою та знизила пов’язані із цим ризики дорожнього руху.

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Цілуйтеся на здоров'я

"Зона для поцілунків" вказує на дозволену короткочасну зупинку, що дозволяє висадити або забрати пасажира і відразу залишити майданчик, не затримуючи трафік. А цілуватися чи не цілуватися – тут уже, як кажуть, справа кожного. Тим паче, що мова йде не тільки про школи.

Дорожні знаки Kiss & Go, Kiss & Ride все частіше можна побачити біля зупинок громадського транспорту, станцій метро, вокзалів. Тобто там, де найчастіше відбувається стихійне паркування, нагромаджується транспорт та створюються пробки.

У більшості країн ці знаки в ПДР не прописані, але вони вже офіційно встановлюються муніципалітетами, адміністраціями вокзалів, аеропортів. Колаж: Авто24

А головне полягає в тому, що ці зони дозволяють цілком легально зупиняти авто в тих місцях, де стоїть знак "Зупинка заборонена". На все водієві дається 2 хвилини. Тож довго цілуватися не вийде, хіба що цмокнути й помахати на прощання. За 120 секунд треба встигнути. І жодних "збігати в кіоск" чи "тільки під'їхав" – за перевищення встановленого часу загрожує штраф від 100 євро.

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Зони, позначені знаками «Цілуй та йди», можна зустріти в аеропортах. Щоправда, там вони супроводжуються написом «Kiss & Fly» (Цілуй та лети). Тут зазвичай відводиться довший безплатний період для того, щоб ви могли зустрітися або попрощатися з людиною біля термінала.

Часові проміжки на такі проводи чи зустрічі у всіх різні. Наприклад, в аеропорту Фьюмічіно в Римі на це дається 15 хвилин, в аеропорту Париж-Шарль-де-Голль – 10 хвилин, в аеропорту Пальма-де-Мальорка для цього не пошкодували аж півгодини, чого для поцілунків цілком вдосталь. Втім, приємних поцілунків багато не буває…

А це вже столиця Польщі з зоною Kiss & Ride біля Гданського залізничного вокзалу. Фото: wyborcza.pl

У Варшаві, скажімо, біля станцій метро працюють зони Kiss and Ride, призначені для обслуговування водіїв, які підвозять своїх близьких чи друзів у громадському транспорті. Місця позначені знаками.

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Це – зрозумілі всім інформаційні таблички із символом автомобіля та пасажира, що махає рукою, та барвистою розміткою з великими літерами K+R. Для посадки/висадки відведено лише дві хвилини. Стоянка понад норму – обернеться неприємностями.

В зонах Kiss and Ride вокзалів та аеропортів діє правило, що забороняє обмежувати Kiss. Якщо час для обіймів та поцілунків вичерпано, можна продовжити паркування у цій зоні, але вже за певну плату за доволі високими тарифами. За цим там уважно стежать камери. Занадто тривалий прояв почуттів без оплати стоянки може обернутися високим штрафом.