Поліція штату Мічиган зафіксувала незвичайну аварію: водійка у стані алкогольного сп’яніння, злетіла у повітря на своєму білому Dodge Charger і приземлилася на дорожній знак.

Автомобіль застряг на ньому майже у вертикальному положенні. Вміст алкоголю в крові жінки перевищував норму вдвічі. Як зафіксувала поліція після прибуття на місце ДТП, всередині автомобіля, окрім водійки, перебувало ще 4 жінок.

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Патрульні встановили, що причиною аварії, ймовірно, став трос, прикріплений до стовпа, який зачепив водій під час руху. Це призвело до того, що автомобіль злетів в повітря й застряг на стовпі.

Можливо, жінка придбала автомобіль в компанії Hertz, адже на ньому було встановлено тимчасовий номерний знак. На додачу до розбитого авто, жінка отримала також арешт за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

За це порушення вона може отримати великий штраф, або навіть 180 діб ув’язнення. Поліція використала незвичайну аварію, щоб нагадати водіям про небезпеку їзди в нетверезому стані. Правоохоронці заявили: «дуже пощастило, що в цьому інциденті не було серйозних травм, але завжди плануйте поїздку додому в тверезому стані та НІКОЛИ не сідайте за кермо напідпитку».

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Нагадаємо, що в Україні за їзду в нетверезому стані також передбачена кримінальна відповідальність та штраф від 17 до 32 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 1 до 3 років в разі першого й другого порушення відповідно. В разі наступних порушень сума штрафу становитиме близько 51 тисячі гривень з позбавленням водійського посвідчення на 10 років.