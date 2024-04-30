13:10, 30 квітня 0

Світові шинні концерни випускають лінійки моделей, призначені для різноманітних автомобілів та завдань. Серед них є шини, які створені для поліпшення економічності автомобілів.

Опір коченню

Головний показник шин, який впливає на енергоспоживання автомобіля – опір коченню. Це показник витрат енергії для подолання деформації шини при зчепленні з дорожнім полотном. Опір коченню шин автомобіля на швидкості 100 км/год складає 20% всього об’єму СО 2 , які викидаються під час їзди автомобіля.



На етикетці, з якими продаються сучасні європейські шини, завжди вказаний індекс опору кочення. Найкращий показник – “А”, він дозволяє максимально економити пальне. Існує дослідження, яке доводить, що у порівнянні з показником “Е” для електромобілів максимальний запас ходу збільшений на 3-4 відсотки. Для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння 15-відсоткове зниження опору коченню (за інших ідентичних умов) може дати економію палива приблизно на 0,1 літра на 100 кілометрів. Це, своєю чергою, означає скорочення викидів CO 2 приблизно на 2 грами на кілометр.

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Літня шина Continental EcoContact 6 має ще на 15% менший показник опору кочення, ніж той, що необхідний для присвоєння продукції категорії “А”. Тобто на кожну тисячу кілометрів власник витрачатиме на літр пального менше. Якщо перерахувати на більші пробіги, то виявиться суттєва економія. А коли мова йде про електромобілі, в яких невеликий запас ходу, то 3-4% дають кілька додаткових кілометрів, яких за інших умов може не вистачити до зарядної станції.

Безпека та комфорт теж важливі

Окрім високих показників опору коченню, EcoContact 6 поєднує в собі сучасні показники безпеки, комфорту, точність керування на рівні інших преміальних шин. А загальний пробіг на одному комплекті виріс до 20 відсотків порівняно з попередньою моделлю.



Щоб досягти цього, інженери-розробники Continental розробили нові сполуки та компоненти, а також деякі інноваційні добавки. Наприклад, Continental використовує при виробництві шин перероблену поліефірну пряжу, яку отримують із пластикових ПЕТ-пляшок. Ця технологія під назвою ContiRe.Tex повністю замінює звичайний поліестер у каркасі шин.

Для комплекту стандартних шин для легкових автомобілів використовується матеріал із приблизно 40 перероблених ПЕТ-пляшок.



В ході спеціального процесу переробки пляшки сортуються та механічно очищаються. Після подрібнення ПЕТ далі переробляється в гранулят і, нарешті, пряде поліефірну пряжу.

До речі як вибрати шини для електромобіля

Деякі завдання, які постали перед командою розробників, суперечили одне одному. Один з прикладів: зменшення опору коченню полягає в тому, щоб втрати енергії були якомога меншими. Але для добрих показників гальмування все навпаки: щоб звести гальмівний шлях до мінімуму, шини повинні розсіювати якомога більше енергії. Це не дуже велика проблема на сухих дорогах, однак на мокрих має суттєве значення. Тому інженерам, які займаються розробкою шин, необхідно застосувати комплексний підхід, приділяючи особливу увагу взаємодії кожного без винятку фактора продуктивності, щоб зрештою досягти загальних покращень.



Саме тому окрім короткого гальмівного шляху, шина преміум-класу Continental EcoContact 6 забезпечує виняткове зчеплення на сухих і мокрих дорогах і відмінну стабільність на поворотах навіть на високих швидкостях.





Шини з технологією ContiRe.Tex мають спеціальний логотип на боковині («Contains Recycled Material»).

Запаску можна не возити

Спеціальна гумова суміш мінімізує поглинання енергії під час руху автомобіля, що зменшує тертя та опір коченню. Розробники Continental також покращили протектор шини, щоб ще більше зменшити шум від їзди. Профіль протектора постійно адаптується до поверхні дороги, забезпечуючи довший термін служби шини.



EcoContact 6 для також оснащено технологією ContiSeal, яка дозволяє безпечно продовжувати подорож, навіть якщо шини пошкоджені. Високоеластичний захисний шар на внутрішній стороні шини закриває проникаючі предмети лише за частки секунди та надійно закриває прокол, навіть якщо предмет було видалено з протектора (наприклад, через обертання шини). Завдяки цій технології отвори діаметром до п’яти міліметрів можна надійно заклеїти, а це близько 80 відсотків проколів. При використанні таких шин не потрібна “запаска”, що зменшує вагу автівки й, своєю чергою, збільшує запас ходу та покращує економічність.

Шини EcoContact 6 з позначкою “Q” мають знижену шумність, тому часто використовуються для електромобілів та авто премім-класу. Взагалі, уся літня лінійка шин Continental створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом, великих, рамних позашляховиках або пікапах.

До речі які шини найчастіше виграють під час незалежних випробувань

Визнання автовиробників та незалежні тести

Continental постачає шини семи з десяти найуспішніших у світі виробників електромобілів. У Європі Continental є затвердженим постачальником оригінального шинного обладнання для п’яти найбільших виробників акумуляторних електромобілів. Ці шини одягаються прямо на конвеєрах виробників для таких автомобілів, як Tesla Model 3 і Model S, а також Volkswagen ID. 3 та ID. Buzz, Smart #1, Mercedes EQB та багато інших.



EcoContact 6 нещодавно продемонструвала свою енергоефективність у рамках тесту літніх шин, організованого німецьким спеціальним журналом Auto Zeitung (випуск 6/22). В ньому ця модель шин випередила дев’ять інших продуктів від європейських, азійських та американських виробників у тесті на опір коченню.

Найкраще Continental EcoContact 6 підходять для електромобілів

Як вибрати шини для свого авто?

При створенні шин конструктори та маркетологи вирішують кілька завдань, тому результат завжди буває компромісним. Однак навіть в рамках одного бренду існує кілька моделей, створених задля потреб конкретного споживача. Наприклад, для забезпечення високої швидкості, максимальної стійкості в поворотах, які необхідні при активному водінні, випускають спортивні шини, як-от Continental SportContact 7. Якщо ж потрібен комфорт, низька шумність та “золотий” баланс характеристик – підійде Continental PremiumContact 7. А от для того, щоб економити енергію та отримати максимальний пробіг, створені так звані “екологічні” шини – в лінійці Continental це EcoContact 6. Вони допомагають збільшити пробіг на одному заряді для електромобілів та зменшити споживання пального для авто з ДВЗ.



Літня шина преміум-класу Continental EcoContact 6 виробляється для легкових автомобілів і позашляховиків, в 100 розмірах для дисків від 13 до 22 дюймів.

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