13:10, 30 апреля 0

Мировые шинные концерны выпускают линейки моделей, предназначенные для различных автомобилей и задач. Среди них есть шины, которые созданы для улучшения экономичности автомобилей.

Сопротивление качению

Главный показатель шин, который влияет на энергопотребление автомобиля – сопротивление качению. Это показатель затрат энергии для преодоления деформации шины при сцеплении с дорожным полотном. Сопротивление качению шин автомобиля на скорости 100 км/ч составляет 20% всего объема СО 2 , которые выбрасываются во время езды автомобиля.



На этикетке, с которыми продаются современные европейские шины, всегда указан индекс сопротивления качению. Самый лучший показатель – "А", он позволяет максимально экономить горючее. Существует исследование, которое доказывает, что по сравнению с показателем "Е" для электромобилей максимальный запас хода увеличен на 3-4 процента.

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 15-процентное снижение сопротивления качению (при прочих идентичных условиях) может дать экономию топлива примерно на 0,1 литра на 100 километров. Это, свою очередь, означает сокращение выбросов CO 2 примерно на 2 грамма на километр.

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Летняя шина Continental EcoContact 6 имеет еще на 15% меньший показатель сопротивления качения, чем тот, что необходим для присвоения продукции категории "А". То есть на каждую тысячу километров владелец будет тратить на литр топлива меньше. Если пересчитать на большие пробеги, то окажется существенная экономия. А когда речь идет об электромобилях с небольшим запасом хода, то 3-4% дают несколько дополнительных километров, которых при других условиях может не хватить до зарядной станции.

Безопасность и комфорт тоже важны

Кроме высоких показателей сопротивления качению, EcoContact 6 сочетает в себе современные показатели безопасности, комфорта, точность управления на уровне других премиальных шин. А общий пробег на одном комплекте вырос до 20 процентов по сравнению с предыдущей моделью.



Чтобы достичь этого, инженеры-разработчики Continental создали новые соединения и компоненты, а также некоторые инновационные добавки. Например, Continental использует при производстве шин переработанную полиэфирную пряжу, которую получают из пластиковых ПЭТ-бутылок. Эта технология под названием ContiRe.Tex полностью заменяет обычный полиэстер в каркасе шин.

Для комплекта стандартных шин для легковых автомобилей используется материал из приблизительно 40 переработанных ПЭТ-бутылок.



В ходе специального процесса переработки бутылки сортируются и механически очищаются. После измельчения ПЭТ далее перерабатывается в гранулят и, наконец, прядет полиэфирную пряжу.

Кстати как выбрать шины для электромобиля

Некоторые задачи, которые встали перед командой разработчиков, противоречили друг другу. Один из примеров: уменьшение сопротивления качению заключается в том, чтобы потери энергии были как можно меньшими. Но для хороших показателей торможения все наоборот: чтобы свести тормозной путь к минимуму, шины должны рассеивать как можно больше энергии. Это не очень большая проблема на сухих дорогах, однако на мокрых имеет существенное значение. Поэтому инженерам, которые занимаются разработкой шин, необходимо применить комплексный подход, уделяя особое внимание взаимодействию каждого без исключения фактора производительности, чтобы в конце концов достичь общих улучшений.



Именно поэтому кроме короткого тормозного пути, шина премиум-класса Continental EcoContact 6 обеспечивает исключительное сцепление на сухих и мокрых дорогах и отличную стабильность на поворотах даже на высоких скоростях.





Шины с технологией ContiRe.Tex получили специальный логотип на боковине ("Contains Recycled Material").

Запаску можно не возить

Специальная резиновая смесь минимизирует поглощение энергии во время движения автомобиля, что уменьшает трение и сопротивление качению. Разработчики Continental также улучшили протектор шины, чтобы еще больше уменьшить шум от езды. Профиль протектора постоянно адаптируется к поверхности дороги, обеспечивая более долгий срок службы шины.



EcoContact 6 для также оснащены технологией ContiSeal, которая позволяет безопасно продолжать путешествие, даже если шины повреждены. Высокоэластичный защитный слой на внутренней стороне шины закрывает проникающие предметы лишь за доли секунды и надежно закрывает прокол, даже если предмет был удален из протектора (например, из-за вращения шины). Благодаря этой технологии отверстия диаметром до пяти миллиметров можно надежно заклеить, а это около 80 процентов проколов. При использовании таких шин не нужна "запаска", что уменьшает вес автомобиля и, свою очередь, увеличивает запас хода и улучшает экономичность.

Шины EcoContact 6 с пометкой "Q" обладают пониженной шумностью, поэтому часто используются для электромобилей и авто премиум-класса. Вообще, вся летняя линейка шин Continental создана для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах.

Кстати какие шины чаще всего выигрывают во время независимых испытаний

Признание автопроизводителей и независимые тесты

Continental поставляет шины семи из десяти самых успешных в мире производителей электромобилей. В Европе Continental является утвержденным поставщиком оригинального шинного оборудования для пяти крупнейших производителей аккумуляторных электромобилей. Эти шины одеваются прямо на конвейерах производителей для таких автомобилей, как Tesla Model 3 и Model S, а также Volkswagen ID. 3 и ID. Buzz, Smart #1, Mercedes EQB и многие другие.



EcoContact 6 недавно продемонстрировала свою энергоэффективность в рамках теста летних шин, организованного немецким специальным журналом Auto Zeitung (выпуск 6/22). В нем эта модель шин опередила девять других продуктов от европейских, азиатских и американских производителей в тесте на сопротивление качению.

Лучше всего Continental EcoContact 6 подходят для электромобилей

Как выбрать шины для своего автомобиля?

При создании шин конструкторы и маркетологи решают несколько задач, поэтому результат всегда бывает компромиссным. Однако даже в рамках одного бренда существует несколько моделей, созданных для нужд конкретного потребителя. Например, для обеспечения высокой скорости, максимальной устойчивости в поворотах, которые необходимы при активном вождении, выпускают спортивные шины, такие как Continental SportContact 7. Если же нужен комфорт, низкая шумность и "золотой" баланс характеристик – подойдет Continental PremiumContact 7. А вот для того, чтобы экономить энергию и получить максимальный пробег, созданы так называемые "экологические" шины – в линейке Continental это EcoContact 6. Они помогают увеличить пробег на одном заряде для электромобилей и уменьшить потребление топлива для авто с ДВС.



Летняя шина премиум-класса Continental EcoContact 6 производится для легковых автомобилей и внедорожников, в 100 размерах для дисков от 13 до 22 дюймов.

Напомним, что для спортивных автомобилей предусмотрены специальные шины