Полиция штата Мичиган зафиксировала необычную аварию: водитель, в состоянии алкогольного опьянения, взлетела в воздух на своем белом Dodge Charger и приземлилась на дорожный знак.

Автомобиль застрял на нем почти в вертикальном положении. Содержание алкоголя в крови женщины превышало норму в два раза. Как зафиксировала полиция по прибытии на место ДТП, внутри автомобиля, кроме водительницы, находилось еще 4 женщин.

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Патрульные установили, что причиной аварии, вероятно, стал трос, прикрепленный к столбу, который зацепил водитель во время движения. Это привело к тому, что автомобиль взлетел в воздух и застрял на столбе.

Возможно, женщина приобрела автомобиль в компании Hertz, ведь на нем был установлен временный номерной знак. В дополнение к разбитому авто, женщина получила также арест за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

За это нарушение она может получить большой штраф, или даже 180 суток заключения. Полиция использовала необычную аварию, чтобы напомнить водителям об опасности езды в нетрезвом состоянии. Правоохранители заявили: "очень повезло, что в этом инциденте не было серьезных травм, но всегда планируйте поездку домой в трезвом состоянии и НИКОГДА не садитесь за руль навеселе".

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Напомним, что в Украине за езду в нетрезвом состоянии также предусмотрена уголовная ответственность и штраф от 17 до 32 тысяч гривен с лишением права управлять транспортным средством на срок от 1 до 3 лет в случае первого и второго нарушения соответственно. В случае последующих нарушений сумма штрафа составит около 51 тысячи гривен с лишением водительского удостоверения на 10 лет.